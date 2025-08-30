Gần 8.000 thành viên Phenikaa chào cờ, hát Quốc ca, mừng 80 năm Quốc khánh

Nổi bật là Lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của gần 8.000 cán bộ, thầy thuốc, giảng viên, học sinh, sinh viên trên toàn hệ thống. Nghi lễ thiêng liêng này thể hiện lòng tri ân sâu sắc với thế hệ đi trước, hun đúc tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm công dân và ý thức xây dựng đất nước cho mỗi cá nhân.

Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tập đoàn Phenikaa, giảng viên và sinh viên Phenikaa cùng tham gia Lễ chào cờ trang trọng, thiêng liêng, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng tri ân và niềm tự hào dân tộc (Ảnh: Phenikaa).

Hơn 700 sinh viên Đại học Phenikaa tham gia Lễ chào cờ trước lễ ra quân tham gia hỗ trợ hậu cần tại Đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh, hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc cùng tập thể Phenikaa (Ảnh: Phenikaa).

Khoảnh khắc rực rỡ khi học sinh Phenikaa School xếp thành lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành điểm nhấn đầy tự hào của sự kiện (Ảnh: Phenikaa).

Hình ảnh tập thể cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) trong Lễ chào cờ thể hiện tình yêu đất nước và khát vọng phụng sự cộng đồng (Ảnh: Phenikaa).

Hơn 700 sinh viên Đại học Phenikaa đã ra quân tham gia hỗ trợ hậu cần tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ghi dấu tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến của thế hệ trẻ Phenikaa trong những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Sinh viên Phenikaa trong buổi tập với sự nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh: Phenikaa).

Trong niềm tự hào hướng về chặng đường 80 năm vẻ vang của Quốc khánh Việt Nam, tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Tập đoàn Phenikaa đã tạo ấn tượng đối với khách tham dự bằng Lá cờ tổ quốc lập kỷ lục Việt Nam được tạo nên từ đá nhân tạo Viscostone của tập đoàn - thương hiệu đá nhân tạo Top 3 toàn cầu, hiện có mặt trên 50 quốc gia trên thế giới.

Tại triển lãm, Phenikaa đồng thời trưng bày các sản phẩm công nghệ tiên phong do Phenikaa-X nghiên cứu và phát triển. Những dấu ấn này không chỉ tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo và năng lực công nghệ Việt trên trường quốc tế, mà còn khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong, luôn gắn sự phát triển của mình với sự thịnh vượng của đất nước.

Lá cờ tổ quốc lập kỷ lục Việt Nam từ đá nhân tạo Vicostone, với kích thước 3.300 x 2.200mm, trọng lượng lên tới 325kg được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước (Ảnh: Phenikaa).

Gian hàng trưng bày những sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” của Phenikaa-X cho thấy năng lực sáng tạo, khả năng cạnh tranh toàn cầu và khát vọng vươn tầm quốc tế của trí tuệ Việt (Ảnh: Phenikaa).

Nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến, Tập đoàn Phenikaa cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều cuộc thi ý nghĩa như Cuộc thi “Sắc đỏ Tự hào” của Tập đoàn Phenikaa; “Tự hào là người Việt Nam” của PhenikaaMec, “Phenikaa trong tôi, Việt Nam trong tim” của Phenikaa University…, thu hút sự quan tâm và tham gia sôi nổi của cộng đồng.

Chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 - dấu mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc - là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng, khẳng định giá trị của hòa bình, độc lập, và tôn vinh sức mạnh bền bỉ của đất nước Việt Nam qua 8 thập kỷ kể từ ngày giành độc lập, dựng xây và phát triển đất nước. Hòa chung niềm tự hào ấy, những hoạt động giàu ý nghĩa của Tập đoàn Phenikaa cùng các đơn vị thành viên góp phần khơi dậy lòng yêu nước, nuôi dưỡng khát vọng phụng sự và chung tay viết tiếp hành trình vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.