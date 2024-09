Gần 5.000 người dân tại Thanh Hóa phải sơ tán do mưa lũ, sạt lở

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc, từ đêm 21/9 đến sáng 23/9 nhiều huyện, thị, thành phố của Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn kèm nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao.

Đã có hàng nghìn người dân, học sinh tại các địa phương được sơ tán (Ảnh: Văn Lon).

Cụ thể, mực nước sông Mã trên báo động 3 (0,1m); sông Lèn dưới báo động 2 (0,37m); sông Bưởi trên báo động 2 (0,19m); sông Cầu Chày trên báo động 1 (0,49m); sông Chu trên báo động 2.

Mưa lũ phức tạp còn gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều địa bàn, nhất là các huyện miền núi của Thanh Hóa.

Nước lũ qua đập Bái Thượng, huyện Thường Xuân (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo báo cáo nhanh, đến trưa 23/9, để đảm bảo an toàn tính mạng, nhiều địa phương tại Thanh Hóa đã phải sơ tán hơn 1.200 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu sinh sống dọc các vùng ven sông, suối có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Cụ thể, huyện Quan Sơn 116 hộ, với 543 khẩu; Quan Hóa 71 hộ với 279 khẩu; Mường Lát 443 hộ, 1.479 khẩu; Lang Chánh 7 hộ, 28 khẩu; Bá Thước 14 hộ, 55 khẩu; Ngọc Lặc 53 hộ, 198 khẩu; Thạch Thành 54 hộ, 186 khẩu; Thọ Xuân 252 hộ, 953 khẩu; Thường Xuân 273 hộ, 1.057 khẩu.

Hồ Cửa Đạt xả lũ (Ảnh: Thanh Tùng).

Mưa lũ còn khiến 113 căn nhà của người dân trên địa bàn huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa bị tốc mái, sạt lở; 12ha lúa bị ngập; 7 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở đất; các tuyến quốc lộ 15C, 16 đi huyện Mường Lát, đường 217 đi Quan Sơn đã bị sạt lở một số điểm gây cô lập, chia cắt nhiều thôn bản.