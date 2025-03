Gần 1.900 tỷ đồng mở rộng 15km cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) có quyết định đầu tư tháng 5/2024. Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 2021-2025.

Lễ khởi công dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (Ảnh: Thái Bá).

Theo quyết định, dự án dự kiến sẽ hoàn thành năm 2026, khi hoàn thành sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định, Ninh Bình.

Bên cạnh đó, dự án góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng.

Tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn là gần 1.900 tỷ đồng, tổng chiều dài 15,245km. Điểm đầu dự án nối tiếp với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (xã Hồng Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), điểm cuối nối tiếp với đường cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công chuẩn bị máy móc, nhân lực sẵn sàng thi công dự án mở rộng cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (Ảnh: Thái Bá).

Dự án có quy mô theo quy hoạch đường cao tốc 6 làn xe hoàn chỉnh.

Ông Chu Đức Long, Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, chủ đầu tư dự án cho biết, sau khi dự án được phê duyệt, sở tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị có liên quan với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật trong tất cả công việc của giai đoạn thực hiện dự án.

"Với khối lượng công việc rất lớn nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các đơn vị tham gia, của các cơ quan có liên quan, sau hơn 9 tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt, đến ngày hôm nay dự án được khởi công xây dựng", ông Long nói.

Hiện trạng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (Ảnh: Thái Bá).

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án và thông xe trước hạn tối thiểu 6 tháng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước và mong mỏi của nhân dân các địa phương dự án đi qua cũng như nhân dân cả nước.

Tại lễ khởi công dự án, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình thi công thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, bố trí hợp lý trong thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an ninh, trật tự.