F0 tăng cao, toàn thành phố Hải Phòng chuyển "vùng đỏ"

Dân trí Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ở mức cao, TP Hải Phòng chuyển cấp độ 4 - nguy cơ cao.

Số ca nhiễm ở mức cao, thành phố chuyển vùng đỏ (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng hôm nay (8/1), cấp độ dịch toàn thành phố hiện đang ở cấp độ 4 (vùng đỏ), nguy cơ rất cao.

Trong đó, 10/15 quận huyện là cấp độ 4 (vùng đỏ) gồm: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Dương Kinh, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, Thủy Nguyên, An Dương và Kiến Thụy; 4 quận huyện còn lại ở cấp độ 3 (vùng cam). Duy nhất huyện đảo Bạch Long Vĩ là thuộc cấp độ 1 (vùng xanh) - trạng thái bình thường mới.

Đối với cấp độ xã, phường, hiện có 131/218 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ) - nguy cơ rất cao; 71 xã, phường cấp độ 3 (vùng cam) - nguy cơ cao; 10 xã, phường cấp độ 2 (vùng vàng) và 6 xã, phường (vùng xanh).

Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, tính từ tính từ 18h ngày 6/1 đến 18h ngày 7/1, số ca nhiễm mới là 804 ca được ghi nhận tại 14/15 quận, huyện, trong đó 695 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 38 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của An Dương và Thủy Nguyên, 7 test nhanh dương tính, còn lại là trường hợp F1.

An Nhiên