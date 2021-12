Số ca mắc Covid-19 trong ngày ở Hải Phòng vượt ngưỡng 1.000 ca

Dân trí Theo CDC TP Hải Phòng tính từ 18h ngày 28/12 đến 18h ngày 29/12 số ca nhiễm mới trên địa bàn lên tới 1.006 ca. Số mắc mới chủ yếu tại các địa phương có khu công nghiệp.

Hải Phòng tăng cường tiêm vaccine cho người dân (Ảnh: An Nhiên).

Cụ thể, huyện Thủy Nguyên 278 ca bệnh; huyện An Dương 108 ca bệnh; quận Lê Chân 105 ca bệnh; quận Ngô Quyền 93 ca bệnh; huyện Vĩnh Bảo 75 ca bệnh; quận Dương Kinh 72 ca bệnh; huyện Kiến Thụy 68 ca bệnh; quận Hải An 44 ca bệnh; huyện An Lão 37 ca bệnh; quận Hồng Bàng 36 ca; Tiên Lãng 27 ca; quận Đồ Sơn 32 ca; Cát hải 12 ca và quận Kiến An 18 ca

Tích lũy số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng: 8.717 ca. Trong giai đoạn 4 của dịch (từ ngày 27/4/2021): 8.711 ca (trong đó có 48 nhập cảnh). Tích lũy ca tử vong: 16 ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP Hải Phòng cũng đã có kế hoạch tiêm liều bổ sung cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, thành phố triển khai tiêm liều bổ sung cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm đủ liều cơ bản bao gồm: người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép tặng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…); người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc Sputnik V. Loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA (Pfizer/Modena).

Khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi tiêm liều bổ sung thì coi là hoàn thành liều cơ bản.

Sở Y tế thành phố cho biết, đối tượng tiêm liều nhắc lại bao gồm người từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung. Ưu tiên tiêm trước cho nhóm người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế; đối tượng khác ngoài tiêu chí trên từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung.

Khoảng cách tiêm mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

An Nhiên