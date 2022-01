Được mùa mất giá, ùn tắc nông sản gây bức xúc cho nông dân

Đó là một trong những nội dung mà ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, diễn ra hôm nay (14/1).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo ông Đoàn, năm 2021, trong bối cảnh lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt khoảng 2,9%, xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên đạt 48,6 tỷ USD. Nông nghiệp, nông thôn khẳng định vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, là nhân tố tạo sự ổn định cho phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; diện mạo, môi trường sinh thái, không gian sống ở nông thôn từng bước được cải thiện.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động được các cấp Hội thực hiện sâu rộng và kịp thời, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động đổi mới phù hợp, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19; Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố, phát triển; các phong trào thi đua do Hội phát động được lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên, nông dân, có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức, cách thức vận động, thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân; tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho hội viên, nông dân, nhất là trong bối cảnh hội viên, nông dân các tỉnh phía Nam gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã nổi bật lên những giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, tinh thần "tương thân tương ái" của người nông dân.

"Vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ở nông thôn, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước phát triển", ông Đoàn nhấn mạnh.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tuy nhiên, theo ông Đoàn, trong thời gian qua, phát triển nông nghiệp vẫn còn những yếu tố thiếu bền vững, tăng trưởng chưa vững chắc; sản xuất nhìn chung vẫn phân tán, nhỏ lẻ, về cơ bản nông dân sản xuất tự phát, thiếu sự liên kết, hợp tác, thị trường tiêu thụ nông sản thiếu ổn định; nhất là từ năm 2020 đến nay đại dịch Covid-19 xảy ra, gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiệm trọng đến sản xuất nông nghiệp; giá các loại vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao và nhanh hơn sự tăng giá nông sản; tình trạng được mùa mất giá, ùn tắc nông sản vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại và bức xúc cho người nông dân;...

Tại hội nghị, ông Đoàn đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân những hạn chế, những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội VII và năm 2021.

Từ đó, xác định những nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 và tiếp tục thực hiện nghị quyết trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại.