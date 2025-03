Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành bị xử lý như thế nào?

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, nhiều trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin kiểu "sáp nhập tỉnh A với tỉnh B, C". Đa số các thông tin đó đều chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát ngôn chính thức.

"Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng với cá nhân, 20-40 triệu đồng với tổ chức; buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử", công an cho hay.

Thông tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Ngoài ra, nếu việc đưa thông tin bịa đặt gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất an ninh trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm.

Trong khi đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ rõ các chế tài xử lý đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng được quy định tại Điều 8 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Điều 9 Luật An ninh mạng năm 2018.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Nghị định 15/2020 quy định xử phạt với từng đối tượng, từng nhóm hành vi:

- Hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân của các trang tin điện tử vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn (điểm a Khoản 3 và điểm a Khoản 5 Điều 99).

- Hành vi chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội; buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; tước quyền sử dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội từ 3-6 tháng (điểm a Khoản 3 và điểm a Khoản 5 Điều 100).

- Hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, gây hoang mang trong nhân dân... sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn (điểm a, d Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101).

- Hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng (Điểm n, Khoản 3, Điều 102).

Ngoài ra, theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vu khống theo khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Người phạm tội bị xử phạt tù 1-3 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 10-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Cầu đi bộ qua hồ tại Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ (Ảnh: Toàn Vũ).

Hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 1 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Người phạm tội sẽ bị xử phạt tiền 30-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5-50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Đối với hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân với mục đích nhằm chống Nhà nước có thể bị xử lý về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117, Bộ luật Hình sự. Người phạm tội có thể bị xử phạt tù 5-12 năm.

Công an khẳng định, việc chia sẻ, đăng tải, phát ngôn thông tin trên không gian mạng là quyền tự do của mỗi công dân. Tuy nhiên, khi hoạt động trên không gian mạng, mỗi người dân phải có trách nhiệm về thông tin mình đăng tải, cũng như tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin để hạn chế thấp nhất vi phạm có thể mắc phải.