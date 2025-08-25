Đưa cháu bé gặp nạn khi gia cố mái nhà đi cấp cứu trong mưa bão

Chiều 25/8, Trung tá Nguyễn Đình Cường, Trưởng Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, khoảng 15h cùng ngày, cháu V.V.T. (SN 2010), trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh, trong lúc cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão Kajiki bất ngờ trượt ngã, gây chấn thương mạnh vùng đầu.

Công an xã Thần Lĩnh đưa cháu T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi cháu bé gặp tai nạn, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Lan đã liên hệ nhiều ô tô cá nhân và dịch vụ trên địa bàn để đưa cháu bé đi cấp cứu, tuy nhiên trước tình hình mưa bão đang diễn biến rất phức tạp không thể liên hệ được phương tiện đi lại, chị Lan đã gọi điện thoại trực tiếp đến số trực ban Công an xã Thần Lĩnh.

Tiếp nhận đề nghị, cán bộ, chiến sỹ công an xã đến đưa cháu T. đi cấp cứu trong mưa bão. Đến 15h30 cùng ngày cháu T. đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Hiện tình trạng cháu T. đã tạm thời qua cơn nguy kịch, đang được các bác sỹ theo dõi, điều trị.