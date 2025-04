Đưa 7 ngư dân trên tàu cá gặp sự cố gần đảo Lý Sơn vào bờ an toàn

Ngày 1/4, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế cho hay, tất cả các ngư dân trên 2 tàu cá gặp sự cố tại vùng biển gần đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã vào đến cảng Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã hướng dẫn chủ phương tiện liên hệ với Trạm kiểm soát Biên phòng tại khu vực cảng Đề Gi để được hỗ trợ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Biên phòng Huế).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 23h30 ngày 30/3, tàu cá TTH-9123-TS do ông H.G. (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, thành phố Huế) làm chủ, trên hành trình từ vùng biển Hoàng Sa trở về bờ, bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực cách đảo Lý Sơn về phía Nam khoảng 16 hải lý.

Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 3 thuyền viên. Tất cả các thuyền viên đã được tàu cá TTH-99777-TS do ông M.C. làm chủ (trên tàu có 4 thuyền viên), cứu vớt an toàn.

Sau khi cứu các thuyền viên trên tàu của ông G., tàu TTH-99777-TS di chuyển vào bờ thì bất ngờ bị sóng đánh làm hỏng lái, phải thả trôi trên vùng biển Quảng Ngãi.

Nhận được tin báo, một tàu cá khác mang số hiệu TTH-99777-TS, cũng do ông M.C. làm chủ, hoạt động gần khu vực nói trên đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh nên phương tiện này không thể lai dắt được tàu TTH-99777-TS vào bờ.

Đến 22h30 ngày 31/3, nước tràn vào hơn nửa tàu TTH-99777-TS, các thuyền viên không khắc phục được nên đã chuyển sang tàu TTH-99777-TS.

Lúc 6h30 ngày 1/4, tất cả 7 thuyền viên trên 2 tàu gặp sự cố đã vào đến cảng Đề Gi an toàn, sức khỏe ổn định.