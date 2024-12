Du thuyền xuất hiện ở Long An chưa đăng kiểm

Ngày 4/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND TP Tân An, cho biết, đoàn liên ngành do Sở GTVT tỉnh Long An chủ trì phối hợp TP Tân An và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra du thuyền trên sông Vàm Cỏ Tây vào sáng nay.

Theo ông Thảo, tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện chiếc du thuyền chưa được kiểm định, tài công và thuyền viên chưa cung cấp được giấy phép lái tàu.

Chiếc du thuyền đậu tại khu vực TP Tân An (Ảnh: T.K.).

Chiếc du thuyền vẫn đậu và chưa thể nào hoạt động được tại khu vực bến tàu. Trước đó, các sở, ngành đã yêu cầu người chủ đưa du thuyền đi kiểm định. Chủ phương tiện cũng hứa trong tháng 12 này sẽ đưa đi kiểm định.

Nếu du thuyền hoạt động, TP Tân An cũng sẽ có văn bản công bố thông tin phương tiện này. Thành phố chưa công bố, chủ du thuyền không thể nào vận hành được.

Đây là loại hình mới trên địa bàn thành phố và địa phương cũng ủng hộ, nhưng trên tinh thần phải đảm bảo quy định của pháp luật. Thời gian tới, thành phố cũng sẽ hướng dẫn các sở ngành để chủ du thuyền hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

"Loại hình này góp phần phát triển du lịch ở TP Tân An. Nếu vấn đề nào thuộc thẩm quyền của thành phố thì tôi sẽ chỉ đạo các phòng, ban hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục, pháp lý có liên quan", ông Thảo nói.

Lãnh đạo TP Tân An cũng cho biết, lực lượng chức năng đi kiểm tra, nhìn từ bên ngoài du thuyền cũng đẹp và chất lượng, tuy nhiên đó là cảm quan. Du thuyền phải kiểm định về chuyên môn mới biết được tình trạng kỹ thuật như thế nào và đảm bảo pháp lý.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Viết Hùng, Công ty CP Lữ hành Tổ chức sự kiện Việt Nam, đang xây dựng Bến tàu Tân An cho biết, trong khi chờ đợi các thủ tục đăng kiểm, do có bến thủy đang xây dựng tại Tân An sắp hoàn tất, đơn vị đã đưa tàu về neo đậu tại đây chờ ngày đi Tiền Giang đăng kiểm, chờ cấp phép kinh doanh.

"Đơn vị chưa có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan. Ông nghĩ đơn giản việc neo đậu tàu có thể giúp phong phú thêm hình ảnh, cảnh quan sông Vàm Cỏ Tây trong dịp lễ hội", người này nói.