Đủ kiểu vi phạm giao thông trên đường phố TPHCM

Kẹt xe, ùn tắc giờ cao điểm là tình trạng không mới ở TPHCM. Trên nhiều tuyến đường ở TPHCM, không khó bắt gặp những chiếc xe máy vô tư vi phạm Luật Giao thông đường bộ như chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, vừa lái xe vừa hút thuốc...

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), vào giờ tan tầm hàng ngày, đoạn gần nút giao Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện đổ về nhiều khiến giao thông ùn tắc. Nhiều người không kiên nhẫn chờ ở làn đường của mình mà lách qua làn đường ngược chiều để thoát khỏi đoạn kẹt xe.

Dòng người nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị, việc điều khiển xe máy đi ngược chiều ở đoạn đường này dần đã trở thành thói quen của người dân khi lưu thông qua đây.

Trên đường Đinh Bộ Linh (quận Bình Thạnh), nhiều người cũng bỏ qua quy định của Luật Giao thông đường bộ, leo lên vỉa hè để di chuyển. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng vỉa hè đường phố nhanh xuống cấp.

Một người đàn ông đi ngược chiều trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) khiến các phương tiện lưu thông đúng phần đường của mình gặp cản trở.

Trong khi đa số các phương tiện khác dừng đèn đỏ đúng quy định Luật Giao thông đường bộ, thì một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên vượt đèn đỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) tình trạng người điều khiển xe máy đi ngược chiều khá phổ biến.

Cũng tại ngã tư Hàng Xanh, tình trạng vượt đèn đỏ diễn ra thường xuyên, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người cố tình vượt đèn đỏ mặc dù đèn tín hiệu giao thông còn kéo dài 3-5 giây.

Tương tự, trên đường Võ Thị Sáu (quận 3), một xe ôtô lao thẳng qua ngã tư trong khi rất nhiều phương tiện khác vẫn đang dừng đèn đỏ.

Lỗi chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm xuất hiện tràn lan ở nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM.

Người tham gia giao thông tại TPHCM thường xuyên vi phạm luật giao thông với các lỗi phổ biến như: Chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chạy vào đường ngược chiều, di chuyển qua làn đường cấm, điều khiển xe "cà tàng" không đảm bảo an toàn...

Hình ảnh người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm xuất hiện thường xuyên trên đường phố TPHCM.

Ngoài ra, tại nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM, tình trạng người tham gia giao thông chở hàng cồng kềnh không đảm bảo an toàn diễn ra thường xuyên và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Bên cạnh những lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, đi ngược chiều, nhiều nút giao tại TPHCM chưa được phân luồng, bố trí hướng đi hợp lý khiến xe cộ thường xuyên ùn ứ.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.