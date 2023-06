Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông: Trao 20 giải, giải cao nhất 60 triệu đồng

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông là hoạt động trọng tâm của chương trình "Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023", do báo Dân trí tổ chức, Cục Cảnh sát Giao thông, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện, diễn ra trên quy mô toàn quốc.

Điểm khác biệt của cuộc thi năm nay là tổng giá trị giải thưởng cao hơn năm trước, lên đến 312 triệu đồng, với hơn 20 giải sẽ được trao riêng cho từng hạng mục dự thi.

Mỗi hạng mục gồm có 10 giải được trao, bao gồm: 1 giải nhất 60 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 30 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 10 triệu đồng; 2 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải top 10, mỗi giải 2 triệu đồng; cùng giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức chương trình và giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 (Ảnh BTC).

Ban tổ chức cho biết, việc tăng tiền thưởng và tăng số giải được trao nhằm khuyến khích mọi người cùng tham gia đóng góp ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết các vấn đề bất cập của giao thông đường bộ trong nước. Điều này cũng nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời tác giả, tác phẩm có giá trị về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Năm nay, cuộc thi tập trung vào 3 chủ đề chính: Giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông; Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Giải pháp về thiết lập kỷ cương pháp luật trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Theo ban tổ chức, người đưa sáng kiến an toàn giao thông phải thể hiện rõ một trong hai hạng mục:

Hạng mục "Sáng kiến An toàn giao thông": các sáng kiến, giải pháp hoàn thiện thể chế và thiết lập kỷ cương pháp luật về TTATGT; tác động đến hành vi, ý thức của người tham gia giao thông. Ví dụ: đề xuất các điều luật, thông tư, văn bản hướng dẫn mới dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành để giải quyết vấn đề. Ý tưởng, giải pháp tác động đến hành vi, ý thức, thói quen của người tham gia giao thông như: đổi mới biện pháp, hình thức tuyên truyền pháp luật về TTATGT. Việc sử dụng các ứng dụng gọi xe, tổ chức những đội lái xe chuyên phục vụ người sử dụng bia rượu; truyền thông thay đổi hành vi của mọi người khi tham gia giao thông... cũng nằm trong hạng mục này.

Hạng mục "Sáng kiến công nghệ về An toàn giao thông": các sáng kiến, giải pháp công nghệ (phần mềm, ứng dụng trên máy tính và các thiết bị điện tử; thiết bị kỹ thuật; robot; thuật toán; mô hình công nghệ; trí tuệ nhân tạo…) ứng dụng trong công tác bảo đảm TTATGT. Ví dụ: tính toán lưu lượng người; tổ chức giao thông; giảm, kiềm chế ùn tắc và tai nạn giao thông; tự động thay đổi chu kỳ đèn giao thông thời gian thực; giải pháp giảm thiểu vi phạm nồng độ cồn, đã uống rượu, bia không lái xe; cảnh báo nguy hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; các ứng dụng trên thiết bị di động…

Hiện cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022 vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, đột phá, mang tính ứng dụng cao.

Người dự thi nộp bài thi qua email: sangkienatgt@dantri.com.vn; hoặc nộp trực tiếp tại tòa soạn báo Dân trí: số 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung trên phong bì: bài dự thi Sáng kiến an toàn giao thông; họ và tên; số điện thoại người dự thi.

Thời hạn nộp bài thi: trước ngày 25/8/2023 theo dấu bưu điện và thời gian trên email.

Đồng hành cùng cuộc thi "Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022" là Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia đến từ Cục Cảnh sát giao thông; Trường Đại học Giao thông vận tải; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải...