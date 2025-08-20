Dự kiến lượng hành khách tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát tăng 250-350% dịp 2/9

Ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vương Duy Dũng, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời tổ chức hoạt động vận tải, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp A80 (tên gọi tắt của nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9), đơn vị này đã lên kế hoạch chuẩn bị từ ngày 15/8.

Bến xe tăng cường hàng trăm lượt xe, siết chặt an ninh dịp cao điểm

Theo ông Dũng, trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, đặc biệt do trùng với chuỗi sự kiện A80, lưu lượng hành khách dự kiến sẽ tăng mạnh. Cao điểm rơi vào các ngày từ 28 đến 30/8 với lưu lượng tăng cả hai chiều đi và đến Hà Nội. Đỉnh điểm lượt khách đến bến rơi vào ngày 1 và 2/9, sau đó sẽ giảm dần từ ngày 3 đến 4/9.

Theo lãnh đạo các bến xe, số lượng hành khách trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ tăng vọt (Ảnh: Trần Thanh).

“Trong các ngày cao điểm, dự kiến bến xe Mỹ Đình đón khoảng 22.000 lượt khách/ngày chiều đi và khoảng 12.000 lượt chiều về, tăng hơn 350% so với ngày thường. Lượng xe hoạt động mỗi ngày cũng lên tới 950 lượt”, ông Dũng cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường khoảng 530 lượt xe trong suốt kỳ nghỉ, bố trí linh hoạt theo từng tuyến và từng ngày tùy vào thực tế hành khách.

Bến xe Mỹ Đình trang hoàng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Trần Thanh).

Bên cạnh việc tăng cường phương tiện, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được đặc biệt chú trọng. Ông Dũng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Từ Liêm và Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai các phương án kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc, xe chạy vòng vo gây mất trật tự.

Ngoài ra, các đơn vị vận tải hoạt động tại bến được yêu cầu cam kết không tăng giá vé, niêm yết giá rõ ràng trong dịp nghỉ lễ nhằm tránh gây bức xúc cho hành khách.

Chủ động phương án phục vụ người dân

Cùng với bến xe Mỹ Đình, Bến xe Giáp Bát cũng đã lên phương án phục vụ kỳ nghỉ lễ lớn. Ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng hành khách đổ về Hà Nội để xem sự kiện A80 và đi lại trong kỳ nghỉ dự kiến tăng mạnh vào các ngày 29-30/8. Trong khi đó, ngày 3/9 sẽ là cao điểm chiều về với số lượng hành khách từ Hà Nội đi các địa phương tăng 250-300% so với ngày thường.

“Chúng tôi dự kiến tăng cường khoảng 300 lượt xe/ngày vào những ngày cao điểm để phục vụ tốt nhất cho người dân”, ông Hà cho biết.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, dự kiến số lượng hành khách đổ về các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình tăng từ 250 đến 350% so với ngày thường (Ảnh: Trần Thanh).

Anh Nguyễn Văn Mạnh (42 tuổi), đại diện nhà xe Đông Lý (tuyến Giáp Bát - Nông Cống, Thanh Hóa), cho biết hiện đơn vị có 15 xe giường nằm hoạt động tại bến xe Giáp Bát. Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, nhà xe đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại.

“Chúng tôi vẫn giữ nguyên giá vé 200.000 đồng/lượt như ngày thường, không tăng giá trong dịp lễ để tạo thuận lợi cho hành khách”, anh Mạnh khẳng định.