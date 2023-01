Du khách "đội mưa" lên ngôi chùa ở đỉnh đẹp nhất trong số 99 đỉnh núi Hồng

(Dân trí) - Dù thời tiết mưa, rét buốt nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh để chiêm bái, thưởng ngoạn cảnh sắc chốn linh thiêng.

Chùa Hương Tích hay còn gọi là Hương Tích Cổ Tự, có nghĩa là chùa Thơm. Ngôi chùa này nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những đỉnh núi đẹp nhất trong số 99 đỉnh núi Hồng, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Nguyễn Thanh Hải).

Chùa Hương Tích được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam", một trong số 21 thắng cảnh của nước An Nam xưa. Chùa được xây dựng vào đời Trần, thế kỷ thứ XIII, gắn với tích Công chúa Diệu Thiện - con vua Trang Vương nước Sở tu hành hóa phật.

Để lên đỉnh chùa, người hành hương có thể đi bằng thuyền từ bến Hương Tuyền, mất khoảng 15-20 phút, rồi tiếp tục di chuyển một quãng đường rừng khoảng 500m để lên ga cáp treo, rồi từ cáp treo đi lên đỉnh chùa. Người hành hương cũng có thể đi bộ, hoặc đi xe ô tô điện đến ga cáp treo, rồi đi cáp treo lên đỉnh chùa.

Mặc dù truyền thống xưa nay chính lễ chùa Hương Tích diễn ra vào ngày 18/2 Âm lịch, nhưng ngay từ những ngày đầu Xuân Quý Mão, người dân, du khách thập phương đã nô nức đến chùa thắp nén tâm nhang, cầu cho năm mới tốt đẹp, mọi việc hanh thông.

Ghi nhận của PV Dân trí vào ngày 27/1 (Mùng 6 Tết), mặc dù thời tiết mưa, kèm gió lớn và rét buốt nhưng rất đông du khách ở nhiều tỉnh, thành đã về ngôi chùa này để chiêm bái, thưởng ngoạn cảnh sắc nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Hương (trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) năm nào cũng đến chùa Hương Tích vào dịp đầu năm mới. Chị đến chùa vừa để chiêm ngưỡng cảnh sắc, vừa cầu cho bản thân, gia đình năm mới nhiều sức khỏe, bình an.

"Thời tiết mưa, lạnh, tuy đi lại vất vả hơn nhưng cũng có cái thú vị riêng của nó. Tôi đến đây để cầu sức khỏe cho mọi người trong gia đình", chị Hương nói.

Nhiều em nhỏ cũng theo cha mẹ đi chùa. Có những em bé được bố mẹ bế đã ngủ ngon trên đường đi hành lễ.

Ông Võ Thành Chung, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết, từ Mùng 1 đến Mùng 5 Tết Quý Mão đã có hàng vạn lượt khách đến tham quan, chiêm bái tại chùa. Trung bình mỗi ngày có từ 1,3 đến 1,5 vạn người đến tham quan.

"Ngày hôm nay dù thời tiết không thuận lợi nhưng có rất nhiều du khách đến chùa để chiêm bái. Để việc tham quan, hành lễ diễn ra an toàn, thuận lợi, năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tăng cường. Các dịch vụ đưa đón khách tham quan như: Thuyền, cáp treo, xe điện,... được tổ chức chu đáo và có nhiều đổi mới, để lại tình cảm, dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách", ông Võ Thành Chung cho hay.

Cũng theo Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích, kế hoạch lễ khai hội chùa Hương Tích sẽ được khai mạc vào sáng nay 27/1 (Mùng 6 Tết), tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi nên phải thay đổi, lùi lại vào sáng 29/1 (Mùng 8 Tết).