Du khách bất chấp lệnh cấm biển, nhân viên cứu hộ dùng xuồng "áp tải"

Chiều 21/7, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), cả trăm du khách vẫn đổ ra bãi biển để vui chơi, tắm mát bất chấp lệnh cấm biển được ban hành trước đó nhằm đảm bảo an toàn khi bão số 3 (bão Wipha) đang tiến gần bờ.

Đáng chú ý, vào khoảng 14h cùng ngày, rất đông người dân và khách du lịch, trong đó có cả trẻ em, vẫn xuống biển tắm. Nhiều người thậm chí còn bơi xa bờ, tiềm ẩn nguy cơ cao khi thời tiết có diễn biến xấu.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều du khách vẫn đổ ra tắm biển Cửa Lò (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trước tình trạng này, lực lượng cứu hộ, cứu nạn biển Cửa Lò liên tục dùng còi để phát loa nhắc nhở, yêu cầu người dân nhanh chóng lên bờ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phớt lờ cảnh báo.

Không còn cách nào khác, các nhân viên cứu hộ buộc phải sử dụng xuồng máy áp sát từng nhóm người đang ở dưới nước, trực tiếp yêu cầu họ lên bờ để đảm bảo an toàn.

Một số trường hợp phải nhiều lần nhắc nhở mới chịu rời khỏi mặt nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, từ 8h sáng ngày 21/7, địa phương đã có thông báo cấm toàn bộ hoạt động tắm biển.

“Chúng tôi đã thông báo cấm từ sáng sớm nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Chúng tôi đã phải dùng xuồng, ô tô hú còi để yêu cầu người dân lên bờ. Đến thời điểm này, mọi người đã lên khỏi bãi biển”, ông Tuấn nói và khuyến cáo người dân, du khách cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, chấp hành nghiêm các hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Cửa Lò dùng xuồng "áp tải" du khách lên bờ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong chiều và tối 21/7, khu vực Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, gió mạnh cấp 6-7, biển động. Tại phường Cửa Lò đã sẵn sàng các phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực gác 24/24 tại các điểm nguy hiểm.