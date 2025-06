Dự báo hai kịch bản về đường đi của bão Wutip

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 11/6, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là bão Wutip) trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 19h ngày 12/6, bão số 1 trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h và có khả năng mạnh thêm.

Tối 13/6, bão số 1 trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Đến 19h ngày 14/6, bão suy yếu, di chuyển vào đất liền phía Nam Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão Wutip, khu vực phía Tây của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão 4-6m. Biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ đêm 11/6, có gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ từ ngày 12/6 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 2-4m. Biển động rất mạnh.

Từ chiều tối 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 450mm.

Khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Nguy hiểm cho tàu thuyền do dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Hướng di chuyển của bão số 1 (Ảnh: NCHMF).

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12-24 giờ tới (từ 19h ngày 11/6 đến 19h ngày 12/6) bão Wutip di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13h chiều 12/6, tâm bão trên khu vực vùng biển phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Sau thời điểm này, trung tâm nhận định, có hai kịch bản có thể xảy ra.

Ở kịch bản có xác suất cao nhất, bão mạnh nhất khi tiến vào đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ cấp 10, giật cấp 13 rồi đổi hướng Bắc Đông Bắc, tiến về bán đảo Lôi Châu và đi lên đất liền Trung Quốc.

Với kịch bản này, khu vực phía Tây của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 10, giật cấp 12.

Khu vực biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (gồm Cô Tô, Hòn Ngư) có gió cấp 5-6, giật cấp 7.

Ở kịch bản khác, khi bão số 1 tiến đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) sẽ đi vòng qua khu vực phía Tây của hòn đảo này và đi vào phía Đông vịnh Bắc Bộ rồi mới đổi hướng đi lên đất liền Trung Quốc.

Ở kịch bản này, vùng biển vịnh Bắc Bộ có thể có gió mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Ảnh hưởng của bão đến vùng biển ven bờ miền Bắc sẽ cao hơn, nguy hiểm hơn.

Tại cuộc họp về ứng phó với bão số 1 và mưa lớn tổ chức chiều 11/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết năm nay chúng ta đón bão hơi sớm so với những năm trước.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, một số địa phương miền Trung đã có mưa.

Ông Hiệp đánh giá, việc có mưa ở thời điểm này với một số địa phương miền Trung sẽ tốt hơn vì khu vực này đang bắt đầu vào mùa khô. Song bão số 1 có khả năng gây mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn ở nhiều địa điểm dẫn đến ngập úng và sạt lở.