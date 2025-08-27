Đồng Nai truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở sân bay Lộc Ninh

Ngày 27/8, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sỹ vừa được Đội K72 tìm thấy trên địa bàn, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai và đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia 515 thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sỹ (Ảnh: CTV).

Tại buổi lễ, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đọc điếu văn bày tỏ lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu chúc cho các anh linh liệt sỹ, những người con bất tử của Tổ quốc được yên nghỉ nơi chín suối, bình an trong cõi vĩnh hằng", ông Sơn xúc động chia sẻ.

Theo ông Lê Trường Sơn, trong tháng 8, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) đã mở rộng khu vực tìm kiếm, cất bốc 30 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại sân bay Lộc Ninh (xã Lộc Ninh) và xã Phước Sơn.

Các hài cốt chưa xác định được danh tính, chỉ còn lại ít di vật như lọ dầu gió, thắt lưng, bình tông, dép cao su, võng, tăng và một số vũ khí. Phần lớn xương cốt đã hòa vào đất mẹ.

Trong số này, có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN. Cùng với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên cả nước, ông Sơn bày tỏ hy vọng sớm tìm được thân nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm an ủi cho gia đình liệt sỹ.