Đóng bình chọn trực tuyến Chung khảo Sáng kiến An toàn giao thông 2022

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), báo Điện tử Dân trí và công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện đang dần về đích ở mùa giải đầu tiên 2022.

Các hoạt động, sự kiện trong cuộc thi được tổ chức nhằm huy động sức mạnh của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đưa ra các giải pháp giải quyết thực trạng giao thông đường bộ Việt Nam, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông văn minh, hiện đại, an toàn.

Sau khi công bố kể từ ngày 8/12, top 20 đã trải qua vòng Chung khảo bình chọn trực tuyến đầy gay cấn và sôi động, khi thu hút hơn 20 nghìn lượt bình chọn của độc giả trên khắp cả nước, chỉ trong 2 tuần khởi động.

Theo đó, tính đến hết 24h, ngày 25/12, bài thi ứng dụng an toàn giao thông - SAFEgo đang dẫn đầu cuộc đua vào vòng Chung kết với hơn 2.600 lượt bình chọn. Xếp sau đó là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa bài thi giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng giao thông đường bộ tại Hà Nội và TPHCM, với bài thi phần mềm cảnh báo tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông, đều đang tiến đến con số 2.000 bình chọn.

Bài thi ứng dụng an toàn giao thông - SAFEgo đang dẫn đầu cuộc đua vào Vòng Bình chọn Online (Ảnh BTC).

Trong top 5 ý tưởng, sáng kiến có lượt bình chọn nhiều nhất còn có: giải pháp kiềm chế, làm giảm ùn tắc giao thông đường bộ (gần 1.500 bình chọn), ý tưởng thành lập Ngày Giao thông Việt Nam (gần 1.400 bình chọn),…

Cổng bình chọn Online sẽ chính thức đóng vào lúc 23h59, ngày 26/12/2022 (Ảnh BTC).

Đại diện ban tổ chức cho biết, kết thúc vòng Chung khảo bình chọn trực tuyến, 5 bài dự thi mỗi hạng mục có số lượt bình chọn cao nhất, sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng Chung kết xếp hạng của ban giám khảo và có cơ hội tiến gần hơn với giải thưởng tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng.

"Với sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu của các tác giả, cùng sức hút ở mùa giải đầu tiên đang ngày một nóng hơn, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông hứa hẹn sẽ có một ngày chung kết sôi nổi và thành công. Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức doanh nghiệp cá nhân nhằm tìm kiếm và phát triển những giải pháp thiết thực, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cộng đồng", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Theo đó, ngày 27/12, top 15 đội thi vòng chung sẽ tham gia thuyết trình và trình bày dự án trước hội đồng cố vấn chuyên môn. Ban giám khảo sẽ chấm xếp giải nhất, nhì, ba và 2 giải khuyến khích cho mỗi hạng mục (ý tưởng và giải pháp công nghệ).

Giải nhất mỗi hạng mục sẽ nhận 100 triệu đồng; giải nhì là 30 triệu đồng; giải ba 10 triệu đồng và 2 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng; cùng giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức chương trình và giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngay sau đó tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.