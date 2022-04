Đón không khí lạnh, Bắc Bộ giảm nhiệt, miền Trung tiếp tục mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ.

Dự báo, ngày và đêm hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi 40 mm/24h; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa giông. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày hôm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0 m. Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0 m.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay có lúc có mưa rào và giông; trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm hôm qua (31/3), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 0h ngày 31/3 đến 0h ngày 1/4) như: Thăng Bình (Quảng Nam) 419 mm, Nam Đông (Huế) 374 mm, Sơn Hòa (Phú Yên) 357 mm, Vạn Ninh (Khánh Hòa) 289 mm, An Nhơn (Bình Định) 283 mm, Bắc Bình (Quảng Ngãi) 244 mm, Hòa Vang (Đà Nẵng) 243 mm, Quế Sơn (Quảng Nam) 242mm, Krong Pa (Gia Lai) 103 mm, Kon Plong (Kon Tum) 98 mm,…

Ngày 31/3, mưa lớn xuất hiện khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi ngập sâu. (Ảnh: Quốc Triều).

Hôm nay (1/4), vùng áp thấp ở phía Tây khu vực Tây Nguyên tiếp tục di chuyển về phía Tây và suy yếu. Bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển về phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ nay đến ngày 2/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.