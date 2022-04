"Ăn xong bát cơm sáng, tôi mất trắng 2 tỷ đồng"

Từ rạng sáng ngày 31/3, tại tỉnh Phú Yên xuất hiện mưa to, gió lớn bất thường và đạt đỉnh vào khoảng từ 5h đến 7h cùng ngày, nhiều nơi ghi nhận có các đợt sóng cao 2-3m.

Nhiều làng ven biển ở Phú Yên tan tác sau trận mưa to, gió lớn bất thường.

Do mưa gió trái mùa nên hầu hết người dân ở tỉnh Phú Yên bị động, tàu thuyền không đưa vào các âu thuyền tránh trú, lồng nuôi tôm hùm chằng chống ít kỹ lưỡng dẫn đến hư hỏng, thiệt hại lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Con tàu vài trăm triệu đồng của ngư dân bị sóng đánh hư hỏng nặng nề.

Thất thần nhìn con tàu tiền tỷ bị sóng đánh tan nát, anh Phạm Minh Đồng trú thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, Phú Yên) chia sẻ: Con tàu này có công suất 90 CV, trị giá hơn một tỷ đồng. Con tàu là "cần câu cơm" để anh nuôi 5 miệng ăn trong gia đình. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ đã bị sóng đánh tan nát.

Con tàu có công suất 90 CV trị giá hơn một tỷ đồng của anh Đồng bị sóng đánh hư hỏng.

"Nghĩ sóng nhỏ thôi, ai ngờ nó to bất thường giữa ngày hè. Tôi vừa chạy vào bờ neo đậu chừng 2 giờ đồng hồ để về ăn bát cơm sáng, quay ra đã thấy sóng đánh tan nát cả thuyền, cả tôm trị giá hơn 2 tỷ đồng. Giờ chỉ nhặt được cái nào bán nhôm sắt thì bán, chứ chẳng còn gì cả!" - anh Đồng chua xót nói.

Anh Đồng nhặt vài thứ còn sót lại để bán sắt vụn.

Ngoài tàu bị hư hỏng, anh Đồng còn nuôi 30 lồng tôm hùm trị giá hơn một tỷ đồng cũng bị sóng đánh chìm, hư hỏng gây thất thoát tất cả số tôm.

Mưa to, gió lớn bất thường gây thiệt hại nặng nề cho người dân Phú Yên.

Cũng mất tiền tỷ vì thời tiết cực đoan, ông Đinh Hữu Lực trú xã An Hòa Hải cho biết, gia đình ông nuôi 10.000 con tôm hùm. Ông nghĩ chỉ là chuyển trời mưa gió nhỏ nên không chằng chống các lồng nuôi cẩn thận, hậu quả thất thoát khoảng 7.000 con tôm.

Theo người dân An Hòa Hải, đây là lần đầu tiên họ thấy mưa to, gió lớn bất thường giữa ngày hè.

"Cứ mỗi con tôm hùm bông giống như vậy là trị giá 150.000 đồng, mà tôi mất 7.000 con là hơn một tỷ đồng. Tôi mong được nhà nước quan tâm, có chính sách giãn nợ, khoanh nợ và vay mới để bà con có điều kiện tái sản xuất", ông Lực mong muốn.

Ông Lực tìm các lồng nuôi, mong kiếm được lại ít con tôm hùm giống để tái sản xuất.

Theo ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, toàn huyện có ít nhất 33 tàu thuyền bị chìm, đánh hư hỏng do sóng lớn. Mưa gió bất thường cũng làm 600.000 con tôm hùm ươm ở xã An Hòa Hải bị sóng đánh vỡ, mất trắng; hơn 100 bè nuôi tôm hùm ươm ở xã An Ninh Đông bị trôi dạt vào bờ, hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 125 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Tuy An cũng cho biết, địa phương đang tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích do chìm tàu.

Còn theo ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, hiện đã có hơn 90 tàu thuyền đánh cá ở tỉnh này bị sóng biển đánh chìm.

Trong đó, xã An Phú, TP Tuy Hòa bị thiệt hại nặng nhất với 30 tàu thuyền. Mưa to gió mạnh bất thường cũng đã làm hơn 10 nghìn ha lúa đông xuân ở tỉnh này bị ngập nước, ngã đổ, có nguy cơ mất trắng.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ 2, bên phải sang) động viên người dân bị thiệt hại nặng do thời tiết cực đoan.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đánh giá: "Mưa lũ, lốc xoáy như thế này là rất bất thường với Phú Yên trong nhiều năm qua. Mặc dù đã được cảnh báo, người dân có biện pháp phòng ngừa như hạ lồng xuống đáy, kéo ghe thuyền vào nơi neo đậu, nhưng người dân cũng bất ngờ với diễn biến của thiên tai như thế này. Đặc biệt, sóng và dòng chảy ngầm khiến những lồng tôm chìm 10m vẫn bị xoáy và đánh tan".

Tỉnh Phú Yên sẽ làm việc với các ngân hàng để khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất ngân hàng giúp người dân tái sản xuất

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, tỉnh sẽ làm việc với các ngân hàng để khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất ngân hàng để người dân tái sản xuất.