Đôi vợ chồng người Nam Định tử vong bất thường tại nhà riêng

Ngày 13/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với Công an huyện Giao Thủy điều tra, làm rõ vụ việc hai vợ chồng ông C.V.C. và bà V.T.N. trú tại xã Giao Tiến tử vong bất thường tại nhà riêng.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CTV).

Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng hơn 5h sáng cùng ngày. Thời điểm phát hiện, ông C.V.C. đã tử vong trong trạng thái treo cổ. Vợ ông C. là bà V.T.N. tử vong trong tình trạng vùng cổ có vết thương nghi do vật sắc nhọn tác động.

Vợ chồng ông C. đều đã hơn 50 tuổi và sinh sống cùng con trai. Con trai ông bà sống ở gian nhà khác.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.