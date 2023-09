Đội tuyển CAND Việt Nam thi Lính chữa cháy tại Belarus

Ngày 8/9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, sau khi ổn định nơi ở, đội tuyển đã bước vào các buổi tập phục hồi thể lực, làm quen mô hình, sân bãi và các điều kiện thi đấu cũng như các yếu tố có ảnh hưởng như điều kiện khí hậu, chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Belarus.

Đội tuyển Công an nhân dân Việt Nam có mặt tại Belarus (Ảnh: Cục C07).

Chiều 6/9, đội tuyển đã tham gia Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, có hoạt động gặp mặt Đại sứ quán Việt Nam tại thành phố Minsk, Cộng hòa Belarus.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, trong các ngày tiếp theo, đội tuyển sẽ tham gia một số hoạt động giao lưu đối ngoại như: Gặp mặt và làm việc với Sở PCCC thành phố Minsk, tham dự buổi lễ thành lập Trạm chữa cháy số 28 thành phố Minsk, tham quan trung tâm chỉ huy điều hành an toàn công cộng Belarus, tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Belarus…

Theo Cục C07, cuộc thi quốc tế lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9/9 tại Cung thể thao quốc gia Belarus (Đại lộ Chiến Thắng, thành phố Minsk, Cộng hòa Belarus).