Đội SOS xuyên đêm đón 4 ngư dân đang đi bộ vượt gần 300 km về quê

Dân trí Không tiền, không xe, 4 ngư dân đã quyết định đi bộ từ tỉnh Ninh Thuận về Phú Yên. Nhận được thông tin, Đội SOS Chữ thập đỏ tỉnh này đã vượt hàng trăm kilomet để đón người dân về nhà.

Tối 20/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) - xác nhận, sáng cùng ngày, Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên đã đưa 4 ngư dân cư trú tại 2 xã ven biển của huyện về đến trạm y tế của địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi về nhà.

Các ngư dân được đưa đến trạm y tế nơi mình cư trú, để thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Minh Nguyệt).

"Cả 4 người đã được thực hiện test nhanh virus SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính. Hiện 4 ngư dân đã về với gia đình và thực hiện cách ly tại nhà" - ông Huỳnh Văn Khoa cho hay.

Đại diện chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND huyện Tuy An đặc biệt ghi nhận hành động vô cùng thiết thực của Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên và cho biết sẽ có hình thức biểu dương, cảm ơn đội này.

Chị Cao Thị Minh Nguyệt, một thành viên trong Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên, cho biết, vào ngày 19/7, chị nhận được thông tin về việc 4 ngư dân người Phú Yên do không có tiền lại không có xe, nên đã cùng nhau đi bộ từ tỉnh Ninh Thuận về quê.

Sau khi tiếp nhận thông tin và xác nhận của 4 ngư dân trong vụ việc trên, đội đã xin ý kiến của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên. Hội đã thống nhất phương án và hỗ trợ 4 công dân.

"Nhận được thông tin vào chiều hôm ấy, mình rất thương cảm và chủ động liên lạc cho 4 ngư dân nhưng chưa được ngay. Đến tối, người dân quê Phú Yên đang đi bộ về nhà mới phản hồi xác nhận. Mình và anh em trong đội đã xin ý kiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên thống nhất ngay 20h tối đó (19/7), anh em trong đội lên đường hỗ trợ người dân" - chị Nguyệt chia sẻ.

Còn theo anh Đoàn Văn Linh, tài xế của Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên thực hiện nhiệm vụ ứng cứu 4 ngư dân kể, đoàn đã gặp được những ngư dân vào khoảng 0h ngày 20/7.

Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên "chạm mặt" 4 ngư dân vào lúc 0h ngày 20/7 tại địa phận tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: Minh Nguyệt).

"Chúng tôi đi khoảng 210 km thì "chạm mặt" 4 ngư dân, lúc này 4 người đang ở khu vực Ba Tháp thuộc Ninh Thuận. Thấy chúng tôi, các anh rất mừng rỡ nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi nên đội ngũ y tế của đội đã kiểm tra sức khỏe và mời các anh dùng bánh mì, uống nước sau đó lên đường về quê" - tài xế của Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên kể lại.

Xuyên đêm, đội SOS ngược về Phú Yên và đến huyện Tuy An (quê của 4 ngư dân) vào khoảng 4h30 sáng 20/7. Sau đó, 4 người được đưa đi test nhanh SARS-CoV-2. May mắn, 4 ngư dân này đều có kết quả âm tính nên được cho về gia đình cách ly tại nhà.

Chia sẻ về việc đi bộ của mình, Nguyễn Văn T. (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) cho biết, thời điểm này ở vùng biển phía Nam hay được mùa thủy, hải sản nên bản thân và một số ngư dân vào Ninh Thuận để vươn khơi. Nhưng do kém may mắn nên chuyến biển này thua lỗ nặng, từ đó bạn thuyền không được chia đồng nào. Không tiền, lại xa quê, từ đó anh và 3 người khác cùng rủ nhau đi bộ về quê.

"Chúng tôi vừa đi bộ vừa quá giang được khoảng 65 km thì được Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên hỗ trợ. Chúng tôi rất cảm động trước việc đội SOS đi xuyên đêm, để đưa anh em về với gia đình trong lúc dịch Covid-19 hoành hành như thế này" - anh T. xúc động chia sẻ.

Trung Thi