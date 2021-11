Độc đáo mô hình cấp CCCD gắn chíp trên xe buýt tại Hà Nội

7h sáng nay, chuyến xe buýt chở các cán bộ công an quận Long Biên cùng máy móc thiết bị di chuyển tới các địa điểm trên địa bàn, thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip lưu động cho người dân. Hoạt động này nằm trong kết hoạch tăng cường thu nhập hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 1/11/2021 đến 31/11/2021.

Người dân được thông báo từ trước đó, sáng nay đã có mặt ngồi thành hàng chờ tới lượt lên xe buýt để làm căn cước.

Người dân tới làm CCCD được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào bản điều tra thông tin cá nhân. Theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, chủ trương công an các địa phương sẽ cấp CCCD gắn chip cho tất cả các công dân trên địa bàn không phân biệt thường trú hay tạm trú.

Trước đó, lực lượng công an đã thực hiện việc dán mã QR trên các cửa ra vào của xe buýt để thuận lợi cho công tác thu thập thông tin do người dân khai báo phòng dịch khi tới làm CCCD.

Tất cả người dân tới làm CCCD gắn chíp được yêu cầu quét mã QR tại lối ra vào xe buýt.

Quy trình đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch của công an quận Long Biên, các điểm thu nhận hồ sơ CCCD lưu động phải đảm bảo hiệu suất tối thiểu 200 hồ sơ/tổ/ngày/bộ thiết bị thu nhận.

Việc tổ chức thu nhận CCCD được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên điểm đông công dân, đồng thời bố trí phương án phù hợp để đảm bảo thuận lợi cho công dân và sử dụng tối đa công suất của thiết bị. Đối với các nhóm công dân hoặc trường hợp đơn lẻ, có thể nghiên cứu phương án bố trí phương tiện gom công dân tập trung về một điểm hoặc đến tận nhà công dân để tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Bạn Hiền Trang (21 tuổi) đã 6 tháng nay chưa được trở về quê ở Nghệ An vì lý do dịch bệnh, chính vì vậy Trang không thể làm được CCCD gắn chíp ở địa phương. Sau khi biết có chuyến xe lưu động làm CCCD dừng tại khu vực mình làm việc, Trang đã có mặt và thực hiện các quy trình cấp CCCD.

Người dân thực hiện việc chụp ảnh thẻ và lăn dấu vân tay, đảm bảo đúng quy trình cấp CCCD gắn chíp.

Anh Nguyễn Duy Hải, ở Nhân Chính (quận Thanh Xuân) chia sẻ, thời gian qua anh phải đi công tác nhiều và thực hiện việc cách ly y tế nên không có điều kiện làm CCCD gắn chíp ở địa phương. Cho tới hôm nay, khi biết xe buýt lưu động dừng tại khu vực làm việc nên anh đã chủ động làm luôn. Được biết tất cả thành viên trong gia đình anh đều đã thực hiện việc cấp CCCD gắn chip.

Căn cứ vào tình hình thực tế, công an quận Long Biên đã rà soát trên địa bàn các khu công nghiệp (KCN), nhà máy chế xuất mà công nhân phải làm theo ca, không có thời gian trở về địa phương làm CCCD, thay vào đó là sự chủ động từ phía công an phường liên hệ và đặt lịch làm cho các KCN tạo điều kiện cho người dân cư trú trên địa bàn quận hoàn thiện việc làm CCCD gắn chíp.

Đại úy Tô Hoàng Hiếu - Đội quản lý hành chính Công an quận Long Biên - chia sẻ, theo kế hoạch của Công an quận Long Biên, mô hình cấp CCCD lưu động trên xe buýt sẽ được duy trì cho tới hết tháng 11, tùy vào tình hình thực tế và rà soát số nhân khẩu để có kế hoạch tiếp theo.