Truy tìm người sơn chữ "bắn tốc độ" trên đường ở TPHCM

Ngày 16/7, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh người phun sơn dòng chữ "bắn tốc độ" trên đường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin đường Lê Quang Đạo xuất hiện dòng chữ "bắn tốc độ" trên mặt đường. Ngay sau khi nắm thông tin, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng PC08) phối hợp cùng Công an xã Xuân Thới Sơn trích xuất camera an ninh, xác minh vụ việc.

CSGT cùng công an địa phương xóa vết sơn trên đường Lê Quang Đạo (Ảnh: Lam Giang).

Nhà chức trách xác định, lúc 11h15 ngày 13/7, một nam thanh niên điều khiển xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, hướng Tây Ninh đi TPHCM. Khi qua cầu An Hạ khoảng 200m, người này dừng lại rồi dùng bình xịt sơn màu trắng phun xuống mặt đường với nội dung: "bắn tốc độ".

Nhận tin báo, Đội CSGT An Sương phối hợp với các đơn vị liên quan dọn dẹp mặt đường, xử lý sạch vết sơn. Công an xã Xuân Thới Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của nam thanh niên nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhà chức trách đang xác minh nam thanh niên phun sơn xuống mặt đường (Ảnh: Lam Giang).

Phòng PC08 khuyến cáo, người dân không được tự ý phun sơn, viết, vẽ lên công trình công cộng. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định, hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện, nơi công cộng... mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng đối với cá nhân, phạt 4 triệu đồng đối với tổ chức. Đồng thời, người thực hiện các hành vi này bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Ngoài ra, hành vi nói trên có thể cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.