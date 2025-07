Nam thanh niên tử vong trong khách sạn ở TPHCM

Ngày 16/7, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường An Nhơn điều tra nguyên nhân nam thanh niên được phát hiện tử vong trong khách sạn.

Xe cứu thương đến chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: CTV).

Thông tin ban đầu, ngày 15/7, anh N.P.A. (24 tuổi, quê Cần Thơ) đến thuê phòng tại tầng 2 của khách sạn trên đường số 14, phường An Nhơn (phường 5, quận Gò Vấp cũ).

Đến trưa 16/7, nhân viên khách sạn không thấy anh A. ra ngoài nên đã đi kiểm tra. Tại đây, anh A. được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng tắm.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Đến 15h cùng ngày, công an vẫn đang khám nghiệm tại hiện trường.