Vì sao thẻ căn cước công dân gắn chip nhiều tháng chưa đến tay người dân?

Theo phản ánh của một số người dân, mặc dù họ đã đi làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cách đây vài tháng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được chiếc thẻ CCCD này.

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), cho biết, khi thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chip điện tử với khối lượng công việc rất lớn, về mặt kỹ thuật ảnh và vân tay đều phải đạt theo tiêu chuẩn ICAO và trong quá trình làm có những trường hợp chưa đạt chuẩn ICAO.

Ngoài ra, theo Trung tướng Tô Văn Huệ, cũng có trường hợp thông tin thu thập trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hồ sơ làm CCCD lệch nhau, chưa trùng khớp nên phải kiểm tra, đối chiếu lại.

Nhiều người qua nhiều tháng vẫn chưa nhận được thẻ CCCD gắn chip (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

"Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nguyên vật liệu để sản xuất CCCD gắn chip có thời điểm gặp khó khăn. Đó là 3 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số người dân đến nay chưa được nhận thẻ CCCD", Trung tướng Tô Văn Huệ giải thích.

Cũng liên quan đến nội dung trên, trước đó, hồi tháng 6/2021, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên (khi đó là Cục trưởng Cục C06) cho biết: Chip dùng để sản xuất CCCD gắn chip điện tử phải nhập từ nước ngoài về. Tuy nhiên, hiện nay đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ của ngành sản xuất chip điện tử nói riêng và các thiết bị điện tử nói chung tại các quốc gia trên thế giới.

"Cái chip mà chúng ta sử dụng để sản xuất CCCD gắn chip điện tử có cấu trúc kỹ thuật và độ bảo mật rất cao và phải nhập khẩu từ nước ngoài về. Do ảnh hưởng của Covid-19 nên tiến độ sản xuất thẻ căn cước công dân gắn chip để trả cho người dân cũng bị ảnh hưởng chung, chậm lại. Đây là lý do khách quan, hiện nay chúng tôi đang cố gắng ở mức độ tối đa để in nhanh thẻ CCCD gắn chip điện tử để trả cho người dân càng sớm càng tốt", Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cho biết.

Đại diện C06 cho biết, tính đến nay, Bộ Công an đã thực hiện trả khoảng 50 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử tới tay người dân. Thẻ CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an phát hành được coi là một trong những chiếc thẻ CCCD tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, tác dụng và thẩm mỹ đẹp.

Bên cạnh các thông tin được in trên bề mặt trước, sau của thẻ CCCD thì mã QR code ở mặt trước của thẻ CCCD với 7 trường thông tin cơ bản của công dân được khai thác nhanh chóng, tiện ích, rất phù hợp với yêu cầu đọc thông tin nhanh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại mặt sau của thẻ CCCD có chứa mã MRZ (Machine - readable zone) - Mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Chip điện tử được tích hợp các trường thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn ICAO. Tất cả các thông tin được lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ.

Để góp phần công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Công an đã nghiên cứu, bổ sung nhiều tính năng, tác dụng trên thẻ CCCD gắn chíp, lấy Mã QR code trên thẻ CCCD gắn chip làm nền tảng, cốt lõi để tích hợp các tính năng, tác dụng như: Tích hợp thông tin tiêm chủng của công dân, giấy đi đường của các Shipper, Checkpoint, kiểm dịch tại các chốt, các đối tượng được hưởng theo chính sách của Nghị quyết 68/NQ, F0, F0 khỏi bệnh, bằng lái xe, giấy phép đăng ký xe…

Dữ liệu này được cập nhật, bổ sung từ rất nhiều các nguồn vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư như: Dữ liệu quản lý người nước ngoài, dữ liệu từ các tổ chức, doanh nghiệp, dữ liệu y tế, thông tin tiêm chủng, F0, F0 khỏi bệnh, kê khai y tế, công dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD… thông tin này đều được rà soát, kiểm tra, xác minh đặc biệt là từ lực lượng Công an cơ sở nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, khớp với dữ liệu được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

