Doanh nghiệp ở TPHCM trúng đấu giá 2 lô cát gần 50 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Ngày 4/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, cho biết đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá vật liệu cát đổ nền sau nạo vét dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ), thành phố Đà Nẵng.

Tài sản trúng đấu giá là cát đổ nền sau nạo vét, với khối lượng 344.000m3, thuộc 2 lô tại bãi B1 và bãi B3. Tổng số tiền trúng đấu giá gần 50 tỷ đồng.

Bãi chứa cát sau nạo vét sông Cổ Cò dưới chân cầu Nguyễn Duy Hiệu (Ảnh: Bình An).

Khách hàng trúng đấu giá là một doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Thường cho biết đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá đợt 2 đối với số cát nạo vét dự án khơi thông sông Cổ Cò.

Theo thiết kế, tổng khối lượng cát nạo vét sông Cổ Cò hơn 1,3 triệu m3. Trong đó, nạo vét luồng sông đoạn qua thành phố Hội An (cũ) tại km0 - km9+500) đã thi công được khoảng 423.000/680.000m3 (đạt 62%), đoạn qua thị xã Điện Bàn (cũ) tại km9+500 - km14) đã thi công được khoảng 342.000m3/720.000m3 (đạt 48%).

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, cho biết dự án đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng thi công và bãi chứa cát đầy, không thể chứa cát sau nạo vét.