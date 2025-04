Đoàn cứu hộ Bộ Công an tìm kiếm được 7 nạn nhân tử vong tại Myanmar

Chiều 4/4, tại họp báo quý I, Bộ Công an thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả trận động đất ngày 28/3 tại Myanmar của đoàn công tác Bộ Công an.

Theo đó, sau 6 ngày làm việc với tinh thần nỗ lực cao nhất, đoàn công tác đã tìm kiếm được 7 nạn nhân tử vong và bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ CAND Việt Nam đã phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore tìm kiếm được 7 nạn nhân.

Bộ Công an cũng thông tin, ngày hôm nay đoàn công tác đang tiếp tục phối hợp, giải cứu 3 nạn nhân.

Đoàn công tác đã tổ chức khám chữa bệnh, sơ cứu thương tích, cấp phát thuốc, dựng lều bạt tạm trú cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất; đồng thời tổ chức các hoạt động dân vận, chia sẻ hỗ trợ tài chính đối với một số gia đình có nạn nhân thiệt mạng.

Đoàn công tác Bộ Công an làm nhiệm vụ cứu nạn tại Myanmar (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Bộ Công an, hoạt động này thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần "giúp bạn như giúp mình", góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, ngày 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) và Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an) chỉ huy đã sang Myanmar, để khắc phục hậu quả động đất.

Đồng thời, Việt Nam cũng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả thảm họa.

Theo truyền thông quốc tế, tâm chấn của trận động đất 7,7 độ xảy ra vào hôm 28/3 nằm gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar. Trận động đất đã làm sập hàng nghìn tòa nhà, phá vỡ các tuyến đường và làm hư hỏng các cây cầu tại nhiều khu vực.

Chính quyền Myanmar cho hay, số người chết vì trận động đất đã lên đến hơn 3.000 người. Trong một tuyên bố ngắn, chính quyền Myanmar xác nhận 4.715 người bị thương và 341 người vẫn mất tích, tính đến ngày 3/4.