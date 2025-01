Điều tra vụ nhà dân cháy khiến 3 người bị thương

Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), theo thông tin từ UBND xã Hòa Thành (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), hơn 2h ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), nhà của bà P.M.C. (45 tuổi) bất ngờ bị người bên ngoài đổ xăng, châm lửa đốt nhà.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà bà C. có 6 người. Vụ phóng hỏa khiến 3 người trong gia đình bà C. bị thương gồm: bà L.K.A. (72 tuổi, mẹ ruột bà C.) bị bỏng nặng; bà P.V.D. (47 tuổi, chị bà C.) bị bỏng tay chân; bà C. bị bỏng nhẹ ở chân.

Tại hiện trường, lửa làm cháy hư hỏng nhiều tài sản.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.