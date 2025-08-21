Dịch vụ đạp vịt hồ Xuân Hương Đà Lạt trở lại sau gần 1 năm ngưng hoạt động

Ngày 21/8, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đã thống nhất với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho phép dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương hoạt động trở lại.

Dịch vụ đạp vịt trên mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt hoạt động trở lại phục vụ du khách dịp Lễ Quốc khánh (Ảnh: Minh Hậu).

“Dịch vụ đạp vịt trên hồ được hoạt động trở lại từ ngày 19/8 đến hết Lễ Quốc khánh 2/9. Đây là dịp cao điểm du lịch nên chúng tôi thống nhất cho dịch vụ đạp vịt hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân, du khách. Sau Lễ Quốc khánh, chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đưa ra đấu giá quyền thuê mặt nước, phát triển dịch vụ trên mặt hồ Xuân Hương”, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt nói.

Dịch vụ đạp vịt trên mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt là một trong những sản phẩm du lịch thu hút người dân, du khách.

Một góc hồ Xuân Hương Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đây, dịch vụ này được cơ quan chức năng cấp phép cho 3 đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt và hộ kinh doanh Nguyễn Trần Anh Duy thực hiện.

Đến tháng 10/2024, cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ đạp vịt trên mặt hồ Xuân Hương do nhiều yếu tố chưa đảm bảo theo Luật Thủy lợi.