Đi nhặt bóng chuyền, tá hỏa phát hiện người đàn ông chết trong bụi cỏ

Dân trí Trong lúc đi nhặt bóng, người dân trong khu dân cư Thuận Giao tá hỏa phát hiện thi thể nam giới cởi trần trong bụi cỏ.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông trong bụi cỏ (Ảnh A.X).

19h ngày 2/10, Công an TP Thuận An đang phong tỏa hiện trường vụ việc một người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong trong bụi cỏ gần khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, khi một nhóm đánh bóng chuyền trong khu dân cư trên thì bóng văng xa, nên người chơi theo nhặt.

Đến bụi cỏ cách đó hơn chục mét, nhân chứng tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông cởi trần, cơ thể tím tái. Hiện trường phát hiện nạn nhân là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.

Trung Kiên