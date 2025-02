Đèn giao thông chập chờn, tài xế phanh gấp giữa đường

Ngày 18/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhanh chóng khắc phục và sửa chữa các cụm đèn hư hỏng, hoạt động không ổn định nhằm đảm bảo công tác điều tiết giao thông.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra và rà soát việc chuyển giao nhiệm vụ vận hành, khai thác, sử dụng, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Nhiều cụm đèn giao thông tại Quảng Trị hoạt động không ổn định (Ảnh: Đức Tài).

Qua đó, công an phát hiện 17 cụm đèn hư hỏng, hoạt động không ổn định, trong đó có 16 cụm đèn trên quốc lộ 1A và một cụm đèn trên quốc lộ 9.

Việc các cụm đèn tín hiệu giao thông hư hỏng, hoạt động chập chờn không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn khiến nhiều tài xế lo ngại về khả năng bị phạt nguội.

Một số tài xế phản ánh, tại nhiều vị trí, do đèn vàng không hoạt động nên tín hiệu giao thông chuyển đột ngột từ đèn xanh sang đèn đỏ, khiến họ không kịp dừng xe hoặc phải phanh đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trên đường.

Theo tìm hiểu, một trong những nguyên nhân khiến các cụm đèn giao thông tại Quảng Trị hoạt động chập chờn là do sử dụng năng lượng mặt trời.

Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn có 74 hệ thống đèn tín hiệu giao thông thì có đến 30 hệ thống sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời.

Công an tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh này chỉ đạo các đơn vị chủ quản sửa chữa, khắc phục và thay thế điện lưới tại các cụm đèn đang dùng năng lượng mặt trời để đảm bảo an toàn giao thông.