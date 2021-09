Đêm không dám ngủ, ngày không dám ở trong nhà vì nỗi lo sạt lở núi

Dân trí Cứ mùa mưa đến, nỗi lo sạt lở núi khiến người dân đêm không dám ngủ, ngày không dám ở trong nhà, phải đi nơi khác lánh nạn. Bà con mong muốn được chuyển đến nơi mới để có cuộc sống không còn bất an.

Người dân Xốp Nặm kêu cứu vì tình trạng sạt lở ở núi Khe Tương.

Núi Khe Tương, thuộc bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có độ cao gần nửa cây số, độ dốc khá lớn. Đây được xem là một trong những ngọn núi đáng sợ nhất nơi xã nghèo miền núi này.

Lâu nay, hàng chục hộ dân ở dưới chân núi này phải sống trong nỗi lo sợ tình trạng đất, đá từ trên núi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Tại ngọn núi này đã từng xảy ra những lần sạt lở đất, đá khiến tài sản người dân, điểm trường học bị hư hại, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các hộ dân nơi đây.

Mới đây nhất, vào ngày 8/9, sau một trận mưa lớn, đất, đá từ trên núi Khe Tương sạt lở xuống và đổ thẳng vào điểm Trường mầm non của bản Xốp Nặm, gây hư hại cho điểm trường này.

"Cứ đến mùa mưa là bà con chúng tôi sống trong bất an, sợ đất, đá từ trên núi rơi xuống vùi lấp. Vừa qua, một phiến đá lớn rơi từ trên núi xuống đổ vào điểm trường mầm non của bản, may mắn không ai việc gì...", một người dân bản Xốp Nặm cho biết.

Theo ông Lê Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp, bản Xốp Nặm có 19 hộ với 80 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Bà con luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung thì vẫn còn nhiều khó khăn...

"Địa hình nơi ở của các hộ dân là rất dốc, đồi đá trên cao rất phức tạp. Cứ hễ mùa mưa, lũ đến là người dân nơi đây sống trong bất an, thấp thỏm, lo sợ. Như tình trạng sạt lở đất đá vào điểm trường mầm non của bản vừa rồi là "hồi chuông" cảnh báo, đáng sợ lắm. Hiểm nguy luôn rình rập các hộ dân sinh sống dưới chân núi Khe Tương. Chúng tôi rất sợ xảy ra thảm cảnh đất đá từ núi đổ sập", ông Lê Hồng Thái nói.

Chuyển đi nơi ở khác là nguyện vọng của hơn 80 người dân bản Xốp Nặm cũng như mong muốn của chính quyền địa phương xã Tam Hợp trước tình trạng sạt lở núi.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp, địa phương đề nghị các cấp cần quan tâm sớm để di dời 19 hộ dân này ra khỏi vùng nguy hiểm. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, nhân dân luôn đề xuất ý kiến này. Tuy nhiên kinh phí là vấn đề khó khăn của địa phương, cần sự hỗ trợ từ cấp trên.

Để phòng tránh nguy cơ có thể xảy ra đối với giáo viên, học sinh, năm học 2021-2022, xã Tam Hợp đã chủ động cùng với nhà trường di chuyển các em điểm Trường mầm non Xốp Nặm lên bản Văng Môn (cách 3,5 km) để học.

Theo cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tam Hợp, toàn xã hiện tại có 5 điểm trường, trong đó có điểm trường Xốp Nặm là khá khó khăn, vất vả. Điểm trường này có 26 cháu, về mùa mưa bão nỗi lo đất, đá từ trên núi sạt xuống luôn thường trực khiển giáo viên, phụ huynh rất bất an…

Đã nhiều năm qua, cứ hễ trời mưa lớn, để đề phòng sạt lở, đã nhiều lần bà con trong bản phải ôm đồ, bế con chạy cả đêm.

"Đến mùa mưa bão, bản có 19 hộ với 80 nhân khẩu nguy cơ sạt lở rất cao. Trời mưa gió, đêm người dân không dám ngủ, ngày không dám ở trong nhà. Bà con rất mong chính quyền các cấp quan tâm đến bản ta với, sớm được di dời đến nơi khác được an toàn hơn, có cuộc sống đảm bảo hơn...", ông Lương Văn Viện, Trưởng bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, Tương Dương cho biết.

Xã Tam Hợp là xã biên giới của huyện Tương Dương. Toàn xã quản lý 14,828 km đường biên giới. Xã có 5 bản, với 522 hộ và 2.485 khẩu; có 5 dân tộc sinh sống: Kinh, Thái, Khơ Mú, Tày Poọng và H'Mông. Thời gian qua đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của bà con đã được nâng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo còn 30,6%.

"Bà con nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước. Trong đó luôn xác định bảo vệ an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng bất khả xâm phạm..", Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh núi Khe Tương và nguy cơ sạt lở khi mùa mưa, bão đến:

Những phiến đá lớn này treo lơ lửng trên lưng chừng núi và có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Điểm trường chính Mầm non Xốp Nặm nằm ngay dưới chân núi Khe Trương.

Ngày 8/9 vừa qua, mưa lớn khiến cho đá từ trên núi lăn xuống trúng mái hiên điểm trường mầm non gây hư hỏng.

Một số tảng đá lăn trúng hàng rào điểm Trường mầm non Xốp Nặm làm đổ tường.

Cảnh tượng đổ nát tại điểm Trường mầm non Xốp Nặm sau khi tảng đá lớn nặng cả tấn rơi từ trên núi Khe Tương xuống.

