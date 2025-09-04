Đề nghị đánh giá vùng trời, phương thức bay tại sân bay Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đề nghị hỗ trợ trong việc đánh giá vùng trời, phương thức bay phục vụ lập Đề án Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Quốc tế Ninh Bình.

Khu vực phường Liêm Tuyền, nơi tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ xây dựng Cảng hàng không quốc tế (Ảnh: Đức Văn).

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo hiệu quả, tính khả thi của đề án, đặc biệt là nội dung về vùng trời, phương thức bay của Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng và 2 đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong việc đánh giá các vấn đề kỹ thuật liên quan đến vùng trời, phương thức bay của Cảng hàng không Quốc tế Ninh Bình.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Chính phủ và kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình đang giao Sở Xây dựng tỉnh tổ chức khảo sát, lập Đề án Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Quốc tế Ninh Bình.

Đề án với mục tiêu đánh giá tính cần thiết, khả năng, điều kiện để hình thành, đề xuất vị trí, quy mô và công suất của Cảng hàng không Quốc tế Ninh Bình, đảm bảo phù hợp với định hướng, nhu cầu phát triển lâu dài.

Sau khi có đề án, tỉnh Ninh Bình có cơ sở để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Cảng hàng không Quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng diện tích quy hoạch xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình khoảng 720ha (Ảnh: Đức Văn).

Trước đó, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng, tỉnh Ninh Bình nêu rõ, qua khảo sát và nghiên cứu sơ bộ, tỉnh Ninh Bình dự kiến đề xuất phương án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền, với khoảng cách tương đối thuận lợi tới các đầu mối giao thông trọng yếu trong khu vực.

Cụ thể, cảng hàng không quốc tế này sẽ cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 80km; cách Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 85km; cách Cảng hàng không Gia Bình (đang nghiên cứu) khoảng 63km và cách Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) khoảng 85km.

Vị trí này cũng cách các ga trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Ga Phủ Lý khoảng 5km, ga Ninh Bình khoảng 43km, ga Nam Định khoảng 17km; Cách trung tâm thành phố Phủ Lý cũ (nay là phường Phủ Lý) khoảng 8km; Hoa Lư (cũ) khoảng 30km; Nam Định (cũ) khoảng 22km.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, cảng hàng không quốc tế của tỉnh được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, với 2 đường cất hạ cánh song song phụ thuộc; tổng diện tích quy hoạch khoảng 720ha.

Công suất thiết kế ban đầu của cảng hàng không này khoảng 10 triệu hành khách/năm; có dự trữ quỹ đất để mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.