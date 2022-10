Đặt tiểu sành trước trụ sở UBND phường phản đối dự án xâm phạm mồ mả

Ngày 29/10, người dân phường Vinh Tân tập trung rất đông tại trụ sở UBND phường này đề nghị chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án Vinh Heritage - Mipec Tràng An làm rõ việc xâm phạm mồ mả của người dân.

Tại đây, người dân đặt một chiếc tiểu sành phủ vải đỏ trùm kín, xung quanh thắp hương khói nghi ngút.

Người dân mang tiểu sành đến trụ sở UBND phường Vinh Tân phản đối (Ảnh: N.P).

Theo người dân, thời gian qua chủ đầu tư thi công dự án đã làm ảnh hưởng tới một số ngôi mộ nằm trong khuôn viên của vùng nghĩa trang khối Tân Phượng, phường Vinh Tân. Đây là khu vực có các ngôi mộ chưa được bồi thường, giải tỏa.

Khoảng 3 ngày nay, người dân thấy đơn vị thi công đưa máy múc tới san ủi mặt bằng gần nghĩa trang. Đặc biệt, trong sáng 29/10, một số ngôi mộ an táng ở đây có dấu hiệu bị đào bới, nằm ngổn ngang.

Người dân mang tiểu sành đặt trước trụ sở UBND phường (Ảnh: N.P).

Người dân tập trung đông trước trụ sở UBND phường Vinh Tân (Ảnh: N.P).

Những ngôi mộ này vẫn chưa được thỏa thuận xong việc bồi thường, di dời nhưng chủ đầu tư đã tự ý đào lên, khiến người dân bức xúc.

Sau đó, lãnh đạo phường Vinh Tân đã đối thoại trực tiếp với người dân và xin nhận trách nhiệm của địa phương trong việc kiểm tra, giám sát chủ đầu tư dự án khi san lấp mặt bằng đã làm ảnh hưởng tới một số phần mộ của người dân.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo phường Vinh Tân cho biết, chủ đầu tư dự án đã hoàn thành 80% khối lượng công trình, bồi thường đất ở, đất nông nghiệp và khu vực xây lăng mộ của khối Tân Phượng.

Người dân địa phương cho biết, dự án khu đô thị Vinh Heritage đã làm ảnh hưởng đến các ngôi mộ (Ảnh: N.P).

"Chúng tôi đã thông báo đến lần thứ 3 qua các phương tiện thông tin đại chúng, nếu ai là thân nhân có phần mộ an táng trong khu vực lăng mộ liên hệ chính quyền, chủ đầu tư để kiểm đếm, lập phương án bồi thường", lãnh đạo phường Vinh Tân nói.

Tuy nhiên, câu trả lời của vị lãnh đạo phường Vinh Tân đã bị người dân phản đối. Họ cho rằng chưa nghe phường thông báo.

"Dự án này, khi làm chủ đầu tư có tác động vào các phần mộ của người dân. Hiện nay người dân đang chờ ký kết, thống nhất các nội dung trong biên bản và yêu cầu chủ đầu tư đối thoại và nhận trách nhiệm này", người đứng đầu phường Vinh Tân nói.

Một số ngôi mộ của dân phường Vinh Tân nằm gần khu vực dự án khu đô thị (Ảnh: N.P).

Cũng có mặt tại buổi đối thoại, đại diện chủ đầu tư dự án Mipec Tràng An xin nhận sai vì quá trình san lấp mặt bằng đã làm ảnh hưởng tới mồ mả của một số hộ dân.

Vinh Heritage là khu đô thị rộng 43ha nằm tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An do chủ đầu tư là Công ty cổ phần hóa dầu quân đội (Mipec) hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tràng An triển khai.