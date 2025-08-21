Đất đá sạt lở xuống quốc lộ ở Sơn La, nhiều người thoát nạn

Chiều 21/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng uỷ xã Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) cho biết, vào khoảng 9h cùng ngày, tại km111 trên quốc lộ 4G, đoạn qua địa phận xã Sốp Cộp xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Khu vực đất đá sạt lở (Ảnh: UBND xã Sốp Cộp).

Theo vị lãnh đạo, rất may sự việc xảy ra không làm ai bị thương tuy nhiên khối lượng đất, đá bị sạt xuống đường ước tính hàng trăm mét khối, che lấp toàn bộ mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Cảnh tượng người dân bỏ chạy khi đất đá bị sạt lở (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Sốp Cộp phối hợp với lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi qua, đồng thời huy động máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố.

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng, vào thời gian xảy ra sự việc, hàng trăm khối đất đá bất ngờ đổ sụp xuống mặt đường, nhiều người dân hoảng hốt bỏ chạy.