Đặt 130.000 đồng/suất, công nhân điện lực nhận bữa cơm ngang 40.000 đồng

Những ngày qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh về suất cơm hộp gồm cơm, thịt lợn, giò và rau cải. Theo thông tin đăng tải, đây là suất cơm được một nhà hàng giao theo đặt hàng của Công ty Điện lực Nghệ An, giá 130.000 đồng/suất.

Người đăng tải thông tin cho rằng, suất cơm này chỉ đáng 30.000-40.000 đồng. Với việc đơn vị điện lực đặt hàng trăm suất cơm cho công nhân tham gia khắc phục hậu quả cơn bão Kajiki thì nhà hàng cung cấp suất ăn như thế là “cắn sâu”.

Thông tin về suất cơm do nhà hàng T.L. cung cấp chiều 26/8 được phản ánh trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo tìm hiểu, suất cơm này do nhà hàng T.L. (có địa chỉ tại phường Vinh Phú, Nghệ An) cung cấp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông L.V.L., chủ nhà hàng cho biết ngày 26/8, nhà hàng được đại diện của Công ty điện lực Nghệ An đặt hơn 200 suất cơm. Hai bên thống nhất giá 130.000 đồng/suất.

Do sau bão, thực phẩm khan hiếm, vợ ông L. không mua được đủ thực phẩm cần thiết, do đó chỉ cung cấp được suất ăn như trên. Chủ nhà hàng khẳng định, suất ăn này là miễn phí, thông tin này đã được phía nhà hàng thông báo đến người đặt cơm.

Lực lượng xung kích của ngành điện ăn cơm trưa ngoài hiện trường để tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bão Kajiki (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về thời điểm thông báo việc cung cấp suất ăn miễn phí này, ông L. không đưa ra được câu trả lời dứt khoát. Sau đó, ông L. nói vợ ông có báo với người đặt cơm lúc giao cơm.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho hay, Công ty Điện lực Nghệ An đã đặt nhà hàng T.L. cung cấp suất ăn hỗ trợ cán bộ, công nhân viên và lực lượng xung kích khắc phục hậu quả cơn bão Kajiki trên địa bàn. Yêu cầu đưa ra là các suất ăn phải đảm bảo chất dinh dưỡng cho người lao động làm việc với cường độ cao.

Bởi vậy, khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ công nhân đối với suất ăn do nhà hàng T.L. cung cấp, lãnh đạo công ty “rất sửng sốt”. Ngay trong chiều 26/8, đơn vị đã cử người làm việc trực tiếp với nhà hàng.

Tại buổi làm việc, nhà hàng trình bày thực phẩm khan hiếm, không đủ nguyên liệu để chế biến theo yêu cầu và đề xuất giảm giá suất ăn còn 60.000 đồng/suất.

Công nhân điện lực đang căng sức xử lý sự cố do bão Kajiki để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng (Ảnh: Hoàng Lam).

Phía Công ty Điện lực Nghệ An yêu cầu làm rõ vì sao suất ăn không đảm bảo như thống nhất trước đó nhưng nhà hàng không thông báo trước để đơn vị bổ sung khẩu phần ăn khác cho công nhân. Lúc này, đại diện nhà hàng T.L. cho biết sẽ không tính tiền các suất ăn đã cung cấp chiều 26/8.

Mặc dù trưa 27/8, nhà hàng đã cung cấp các suất ăn đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhưng Công ty Điện lực Nghệ An đã quyết định thay đổi nhà cung cấp.

Theo báo cáo của Công ty điện lực Nghệ An, ảnh hưởng của bão Kajiki khiến 148/178 đường dây, 6.440/7.963 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng đến hơn 890.000 khách hàng.

Đến 17h ngày 27/8, ngành điện đã khôi phục được 75 đường dây, 4.031 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 558.715 khách hàng. Công ty Điện lực Nghệ An và các đơn vị hỗ trợ đang nỗ lực để đến ngày 30/8, cung cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng.