Danh tính người mẹ bỏ con sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi ở TPHCM

Ngày 26/8, Công an phường Phú Mỹ (TPHCM) đang lấy lời khai người mẹ cùng nhóm người liên quan đến vụ việc bỏ rơi bé gái sơ sinh tử vong tại hẻm cạnh quốc lộ 51, khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ.

Qua đó, người mẹ được xác định là bà H. (ngụ tỉnh Đồng Nai). Theo xác minh, bà H. sinh con ngay tại hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động trên Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (thuộc TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sau khi sinh, bà H. bỏ lại bé sơ sinh rồi lên ô tô rời đi với nhóm bạn.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 6h sáng 25/8, một công nhân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong con hẻm gần quốc lộ 51 nên trình báo công an.

Công an phường Phú Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể bé sơ sinh về nhà xác bệnh viện. Camera gần hiện trường ghi nhận, khoảng 0h10 có một ô tô dừng bên quốc lộ 51, 3-4 người bước xuống, sau đó rời đi lúc 0h25.