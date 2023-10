Đang làm rõ vụ nghi đổ hóa chất phá hoại cao tốc

Sáng 17/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết UBND tỉnh mới nhận được văn bản chiều 16/10 của đơn vị thi công đoạn cao tốc Bắc - Nam nghi bị đổ hóa chất phá hoại.

"Sau khi nhận được văn bản, tôi đang chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tham mưu để chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ", ông Mai Xuân Liêm cho biết.

Đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu nghi bị kẻ xấu đổ hóa chất, phá hoại mặt đường (Ảnh: Hoàng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã nắm bắt được thông tin qua báo chí và mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh khi nhận được văn bản sẽ xử lý và chuyển các đơn vị chức năng.

Trước đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải có đơn trình báo khẩn cấp gửi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về việc có dấu hiệu đổ hóa chất phá hoại mặt đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu).

Ngày 15/10, đơn vị này đã phát hiện từ Km382 đến Km384, thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều bất thường trên bề mặt đường. Kiểm tra thực địa, mặt đường đã bị đổ hóa chất màu đen, xuất hiện một lớp nhựa trên cùng đã bị phân hủy.

Một số vị trí khác cũng xác định mặt đường đã bị đổ hóa chất trước đó, khi lưu thông lốp xe cuốn đi lớp hóa chất và lớp nhựa đã bị phân hủy còn trơ lại mặt đá.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, đơn vị thi công trình báo cơ quan công an và các cơ quan chức năng đề nghị sớm vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm đối tượng phá hoại, nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

Dự án cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) thông xe vào ngày 1/9 vừa qua. Trong đó, gói thầu XL01 từ Km380+000 đến Km389+900 do Tập đoàn Sơn Hải thi công 49%, phần còn lại do Tập đoàn Đèo Cả và Công ty CP Xây dựng Đèo Cả thi công.