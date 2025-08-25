Đại úy CSGT mở đường giúp cháu bé đi cấp cứu

Chiều 25/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông cho buổi Tổng hợp luyện lần 2 vào đêm 24/8, anh vừa kịp thời mở đường, đưa một cháu bé đi cấp cứu do bị sặc sữa.

Cụ thể, khoảng 21h15 ngày 24/8, Đại úy Cảnh đang làm nhiệm vụ phân luồng, bảo vệ cho buổi tổng hợp luyện lần 2 của sự kiện A80 tại nút giao Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng thì có một xe taxi dừng lại, tài xế hốt hoảng hỏi địa chỉ bệnh viện gần nhất để đưa một cháu bé sơ sinh bị sặc sữa đi cấp cứu.

Đại úy Cảnh cùng một cán bộ CSGT tìm hiểu sự việc và đưa cháu bé lên một chiếc ô tô khác để đưa đi cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

"Thấy vậy tôi liền tìm hiểu sự việc thì thấy trong xe có một người mẹ ôm theo con nhỏ, và bà ngoại của cháu bé đang rất hoảng hốt. Mẹ cháu nói cháu bé bị sặc sữa, mặt cháu tím tái, cần đưa gấp vào bệnh viện để cấp cứu.

Trong tình huống đang hạn chế phương tiện để các đoàn xe, khí tài di chuyển thì tài xế xe taxi đi lại rất khó. Tôi đã hướng dẫn mẹ và bà của cháu nhanh chóng bế cháu chạy sang bên đường để tôi dùng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường", Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh kể.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ chỉ huy Đội, Đại úy Cảnh đã dừng một ô tô đang lưu thông trên đường và đề nghị đưa em bé đi cấp cứu. Đồng thời, chiến sĩ CSGT nhanh chóng dùng mô tô chuyên dụng để dẫn đường.

Cháu bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo vị Đại úy CSGT, quãng đường từ Trần Duy Hưng đến bệnh viện chỉ gần 4km nhưng khá vất vả để mở đường, do lúc này có nhiều người dân tụ tập ở hai bên đường để chờ đón đoàn diễu binh.

"Sau khi đưa cháu bé đến bệnh viện, tôi vội quay lại chốt để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nên không kịp hỏi tên cháu. Đến trưa hôm nay, tôi cũng tranh thủ quay vào bệnh viện để thăm cháu thì được biết sức khỏe của bé đã ổn định", Đại úy Cảnh cho biết.

Đại úy Cảnh chia sẻ, khi gặp lại người đã mở đường để giúp cấp cứu cho con mình, mẹ cháu bé rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh cùng tập thể Đội CSGT đường bộ số 6.

Trước đó, chiều 24/8, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 do Thiếu tá Đào Xuân Dũng làm Tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ A80 tại khu vực Hàng Giấy - Trần Nhật Duật thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ người điều khiển ô tô BKS 37K-060.xx.

Tài xế ô tô cho biết trên xe đang chở một cháu nhỏ bị ốm mệt, có biểu hiện co giật, cần được đưa đi cấp cứu gấp.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho phương tiện chở cháu bé di chuyển từ Hàng Giấy đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CSGT, cháu bé đã được các bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc, hiện sức khỏe ổn định.