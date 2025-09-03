Đại tướng Lương Tam Quang: Sự kiện A80 được bảo vệ tuyệt đối an toàn

Ngày 3/9, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, vừa có thư khen, gửi thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương vì đã có nhiều thành tích trong công tác, trong đó đã bảo vệ tuyệt đối an toàn chuỗi sự kiện Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trong thư, Đại tướng Lương Tam Quang cho hay thời gian qua, cao điểm từ đầu tháng 8 đến nay, công an các đơn vị, địa phương cả nước đã thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án qua đó phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đấu tranh, trấn áp hiệu quả đối với các loại tội phạm và tổ chức các giải pháp bảo đảm trật tự an, toàn giao thông, cũng như phòng, chống cháy nổ…

Lực lượng công an bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện A80 mà không để sai sót dù là nhỏ nhất (Ảnh: Hải Nam).

Đối với chuỗi sự kiện A80, Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn mà không để sai sót dù là nhỏ nhất.

Bên cạnh đó, quá trình đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để nhân dân được thụ hưởng, hòa mình trong ngày hội non sông với nhiều sáng kiến thiết thực và được người dân đồng tình, đánh giá cao.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, thành tích, sự nỗ lực của công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian qua đã thể hiện rõ tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại và tinh thần gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

Quá trình đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để nhân dân được thụ hưởng (Ảnh: Hải Nam).

Có được thành tích này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đánh giá cao sự hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, sự tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống để lập thêm nhiều chiến công, thành tích trong công tác và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.