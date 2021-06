Đại tá Phùng Anh Lê có dấu hiệu phạm tội "không khởi tố người có tội"

Dân trí Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Đại tá Phùng Anh Lê có dấu hiệu ban đầu phạm vào tội "không khởi tố người có tội".

Chiều 21/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021.

Tại cuộc họp báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận được câu hỏi về việc một số cán bộ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan quá trình tiến hành các biện pháp tố tụng đối với vụ án "Cướp tài sản" xảy ra từ năm 2016 và một vụ án khác.

Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, những hành vi vi phạm của Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội xảy ra vào năm 2016. Thời điểm đó, ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Ông Lê có dấu hiệu ban đầu phạm tội không khởi tố người có tội. Tuy nhiên, tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Động cơ, mục đích thế nào, có phải "chạy án hay không" thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của VKSND Tối cao", Trung tướng Trung thông tin thêm.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã đình chỉ công tác Đại tá Phùng Anh Lê, Thượng tá Phạm Quý Hải - Phó trưởng Công an quận và Trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ để làm rõ trách nhiệm liên quan quá trình tiến hành các biện pháp tố tụng đối với vụ án "Cướp tài sản" xảy ra từ năm 2016 và một vụ án khác.

Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ án "Cướp tài sản" đã được TAND Hà Nội đưa ra xét xử ngày 29/4 vừa qua, nhiều nội dung báo cáo của cán bộ Công an quận Tây Hồ thể hiện, ở thời điểm đó, Đại tá Phùng Anh Lê (là Trưởng Công an quận Tây Hồ) đã có "chỉ đạo miệng" không tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Hình ảnh 5 bị cáo trong vụ án "cướp tài sản" vào năm 2016 mà Công an Tây Hồ "quên" xử lý hình sự, nay mới được đưa ra xét xử.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại về thông tin này, Đại tá Phùng Anh Lê bác bỏ và cho biết, ông không "chỉ đạo miệng" việc không bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài.

"Tôi khẳng định một điều là không bao giờ chỉ đạo miệng. Trong tố tụng không có chỉ đạo miệng, mọi thứ đều làm rất chặt chẽ theo quy trình, quy định của pháp luật", Đại tá Lê khẳng định.

Nguyễn Dương - Nguyễn Trường