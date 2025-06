Đại tá Vũ Văn Đấu làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 12/6, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chúc mừng Đại tá Vũ Văn Đấu (Ảnh: Công an Điện Biên).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Thanh Bình bày tỏ sự xúc động và cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên cùng tập thể Công an tỉnh Điện Biên đã tin tưởng, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên đã tặng hoa chúc mừng hai Đại tá; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Đại tá Ngô Thanh Bình, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đại tá Vũ Văn Đấu trong thời gian tới.

Đại tá Vũ Văn Đấu (49 tuổi, quê Thái Bình). Tân Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trước khi là Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên ông đã đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo tại công an các tỉnh, thành phố lớn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đấu khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của Công an Điện Biên anh hùng, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, vì bình yên của nhân dân.