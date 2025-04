Đại học Vinh báo cáo vụ lan can trường học rơi khiến 3 nữ sinh bị thương

Chiều 14/4, Đại học Vinh đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An về vụ sập lan can tại Trường thực hành sư phạm thuộc đơn vị này.

Theo báo cáo, khoảng 9h30 cùng ngày, một phần khung lan can tầng 4 của tòa nhà A6, khu vực Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm bất ngờ đổ sập xuống sân trường, trúng vào 3 nữ sinh lớp 9B đang đứng phía dưới.

Khu vực đoạn lan can inox bị bung, rơi xuống sân trường đè lên các nữ sinh (Ảnh: Quang Dũng).

Các học sinh bị thương gồm N.P.G.T., N.N.H.Tr. và V.K.Q.. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong đó, em Q. đang được theo dõi chấn thương vùng đầu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 2 học sinh còn lại được điều trị tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh với mức độ chấn thương nhẹ hơn.

Theo bác sĩ trực tiếp điều trị, phần xương sọ của bệnh nhân Q. bị vỡ và cắm vào mạch máu não, gây tổn thương nghiêm trọng.

Tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, nữ sinh Tr. cũng đang được chăm sóc tích cực do bị mất máu, choáng nặng và có vết thương hở vùng đầu dài gần 10cm.

Lãnh đạo Đại học Vinh và Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ việc để phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân sự cố.

Em Tr. đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh N.S., người thân của Tr., kể lại khoảng 9h45 cùng ngày, khi đang làm việc ở chợ Vinh, anh nhận được tin cháu gặp tai nạn tại trường. Khi đến bệnh viện, Tr. được đưa vào cấp cứu cùng 2 bạn học khác.

"Cháu bị một vết thương trên đầu phải khâu 13 mũi. Từ lúc đó đến nay, các thầy cô giáo luôn túc trực bên cạnh cháu, động viên cả gia đình, giúp cháu ổn định tinh thần và sức khỏe", anh S. chia sẻ.

Chị N.Đ., mẹ của em Tr., đang làm việc tại Lào, chia sẻ: "Nghe tin con gặp nạn, tôi như rụng rời chân tay, không tin nổi vào tai mình. Xa con, tôi chỉ biết khóc rất nhiều. May mắn là ở nhà còn có anh trai, bà ngoại và mấy em kề bên chăm sóc cho cháu".

Theo chị Đ., dù rất muốn trở về ngay bên con nhưng vì điều kiện xa cách, chị chỉ còn biết cầu nguyện cho con gái sớm bình phục và nhận được sự chăm sóc chu đáo từ gia đình, nhà trường và đội ngũ y bác sĩ.