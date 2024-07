Đà Nẵng là thành phố thứ 2 được thành lập Sở An toàn thực phẩm

Văn phòng Quốc hội thông tin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Nghị quyết này được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Trong nhóm 30 cơ chế chính sách được Quốc hội thông qua có việc cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm Đà Nẵng.

Nếu Đà Nẵng thành lập Sở An toàn thực phẩm sẽ giúp việc quản lý an toàn thực phẩm xuyên suốt trong chuỗi cung ứng hàng hóa (Ảnh: Hoài Sơn).

Cụ thể, HĐND thành phố Đà Nẵng thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương.

Như vậy, Đà Nẵng là địa phương thứ hai sau TPHCM được Quốc hội chấp thuận việc thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Được biết, để chuẩn bị cho việc thành lập Sở An toàn thực phẩm, Đà Nẵng đã thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm vào tháng 8/2017 trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm của 3 đơn vị Sở Y tế, Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ đầu năm 2024, UBND thành phố Đà Nẵng cũng thành lập tổ xây dựng đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng kiểm tra thực phẩm tại một cửa hàng (Ảnh: Ban quản lý).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng cho rằng, nếu Đà Nẵng thành lập Sở An toàn thực phẩm là triển khai chủ trương của Đảng về việc thống nhất một đầu mối về an toàn thực phẩm được chỉ ra trong Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ông Hải nhận định, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là một nhu cầu thực tiễn khi Đà Nẵng là thành phố du lịch và dịch vụ. Hơn 90% lương thực, thực phẩm được cung cấp từ các tỉnh bạn, nên cần được quan tâm và có một cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, có đủ địa vị pháp lý để giải quyết nhu cầu từ thực tiễn đề ra.

Bên cạnh đó, khi Đà Nẵng thành lập Sở An toàn thực phẩm sẽ nâng cao vai trò và vị thế của lĩnh vực an toàn thực phẩm, từ địa vị hành chính một đơn vị trực thuộc sở, được nâng cấp thành một sở riêng biệt.

"Việc trao thêm quyền lực và vị trí hành chính được cải thiện sẽ tạo thêm nguồn lực và thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm", ông Hải nhấn mạnh.

Người dân và du khách sử dụng thực phẩm, nước uống tại phố đi bộ Bạch Đằng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Hải, khi Sở được thành lập sẽ giúp việc quản lý thực phẩm xuyên suốt trong chuỗi cung ứng hàng hóa, từ trang trại tới bàn ăn, từ đó nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và đáp ứng, lắng nghe tốt hơn nhu cầu của người dân về nền thực phẩm an toàn và sạch.

Khi Sở An toàn thực phẩm Đà Nẵng được thành lập cũng giúp người dân làm các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm được thống nhất và nhanh chóng hơn.