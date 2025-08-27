Đã chuyển tố cáo sản xuất, buôn bán phân bón giả tới cơ quan điều tra

Ngày 27/8, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8.

Ông Thắng cùng đại diện các đơn vị đã tiếp nhận kiến nghị của Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Quang Viễn (tỉnh Đắk Lắk) liên quan đến khiếu nại thiệt hại về kinh tế và tố cáo hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả của một doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Thu, đại diện Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Quang Viễn, kiến nghị giải quyết khiếu nại tại buổi tiếp công dân của Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng (Ảnh: Khương Trung).

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây), nội dung tố cáo hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả đã được chuyển tới cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Với kiến nghị về thiệt hại kinh tế trong quá trình kiểm tra, niêm phong hàng hóa, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị doanh nghiệp cung cấp thêm bằng chứng, chứng từ và căn cứ pháp lý liên quan.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị chuyên môn được giao rà soát, xem xét vụ việc và trả lời doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền trước ngày 15/9.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng (phải) yêu cầu các đơn vị liên quan trong Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền (Ảnh: Khương Trung).

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định lãnh đạo cơ quan này luôn lắng nghe và sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý trên cơ sở pháp luật và thẩm quyền được giao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo bộ trực tiếp tiếp công dân vào ngày thứ năm của tuần cuối tháng.

Ngoài ra, bộ còn tổ chức tiếp dân đột xuất khi cần thiết nhằm kịp thời tiếp nhận, giải đáp và chỉ đạo xử lý các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý.