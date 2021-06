Cứu 2 thuyền viên ôm can nhựa lênh đênh trên biển suốt 8 tiếng

Dân trí Một tàu cá đã kịp thời cứu 2 thuyền viên lênh đênh trên biển suốt 8 tiếng sau khi tàu của 2 người này bị chìm ở vùng biển Sóc Trăng.

Trước đó, lúc 23h ngày 11/6, tàu cá BT7696TS do anh Trần Văn Cần (SN 1986) làm thuyền trưởng, trên tàu có một thuyền viên là anh Nguyễn Văn Đông (SN 1975). Cả 2 đều có hộ khẩu thường trú tại xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Khi tàu đang hành nghề cào tôm, cào ốc tại khu vực Cồn Châu, cách bờ biển xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) khoảng 2,6 km về hướng Đông Nam thì gặp sóng to gió lớn dẫn đến tàu bị chìm. Hai thuyền viên bị rơi xuống biển, lúc này mỗi người may mắn ôm được một can nhựa làm phao lênh đênh trên biển chờ cứu nạn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình đang làm các thủ tục bàn giao thuyền viên gặp nạn cho người nhà.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã cử 8 cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện của đơn vị và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 7h30 ngày 12/6, tàu cá ST92909TS do chị Lương Bá Ly (ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) làm chủ, đã tiếp cận, hỗ trợ đưa 2 ngư dân lên tàu. Đến 13h cùng ngày, tàu cập bến cá Mỏ Ó (huyện Trần Đề) và bàn giao 2 ngư dân cho Đồn Biên phòng Trung Bình.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã cử lực lượng Quân y thăm khám sức khỏe ban đầu cho 2 thuyền viên. Hiện sức khỏe 2 người đã ổn định và tiến hành các thủ tục bàn giao cho người nhà.

Cao Xuân Lương