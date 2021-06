Cục Thi hành án dân sự Hà Nội lên tiếng về những "ồn ào"

Dân trí Trước những ồn ào về việc thi hành Bản án số 215/2020 của TAND thành phố Hà Nội và bản án số 27/2019 của TAND quận Bắc Từ Liêm, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội vừa chính thức thông tin tới báo chí.

Nhiều cơ quan đang xem xét, giải quyết

Theo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, đối với những đơn không thuộc thẩm quyền, không có cơ sở thụ lý, cơ quan này đã có văn bản trả lời, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong đó đơn khiếu nại, tố cáo của bà Trần Kim Phương (Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục TDS Việt Nam và Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khai Phát) tố cáo Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm ra các quyết định thi hành án trái pháp luật đã được xem xét và có kết luận. Qua đó xác định có một số sai sót, vi phạm trong việc ra các quyết định thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm khẩn trương khắc phục thiếu sót, vi phạm và tổ chức thi hành vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trụ sở Cục Thi hành án dân sự Hà Nội.

Đối với một số nội dung khiếu nại, tố cáo lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) nên đang được xem xét giải quyết.

Ngoài ra, đối với hành vi gây rối, không đúng mực của công dân tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, cũng như tố cáo, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an nên đang được Công an quận Hà Đông, Công an thành phố Hà Nội xem xét, xử lý.

Về phương hướng tổ chức thi hành án nêu trên, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

"Trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội sẽ tăng cường giám sát, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc trên theo đúng quy định"- thông báo cho hay.

Xem xét kiến nghị theo trình tự giám đốc thẩm

Như Dân trí phản ánh trước đó, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã giao Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham mưu tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm.

Đồng thời yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm thu hồi Quyết định thi hành án số 528 ngày 28/12/2020; sửa đổi, bổ sung các Quyết định thi hành án số 510/2020, Quyết định thi hành án số 511/2020 và Quyết định tiếp tục thi hành án số 08/2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Xác định rõ người phải thi hành án đối với khoản phải thi hành án của Quyết định thi hành án số 510/2020, Quyết định thi hành án số 511/2020 bởi vì bản án tuyên Trường Pascal đang quản lý nhưng Pascal chỉ là tổ chức thuê cơ sở vật chất; quyền sử dụng đất thuộc Công ty TDS (thuộc Ban quản trị 2 thuộc nhóm của bà Trần Kim Phương).

Cục Thi hành án dân sự Hà Nội giao Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm khẩn trương làm văn bản đề nghị tòa án có thẩm quyền giải thích những nội dung mà tòa án tuyên không rõ.

Những nội dung của bản án mà tòa án không giải thích được hoặc thuộc trường hợp không được giải thích thì Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm phải kiến nghị theo trình tự giám đốc thẩm tới TAND Cấp cao tại Hà Nội, VKSND Cấp cao tại Hà Nội theo thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự.

Thế Kha