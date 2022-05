Cục phó Cục CSGT: Sẽ có biển số xe theo yêu cầu

Ngày 6/5, Bộ Công an tổ chức Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Tham gia diễn đàn, trực tiếp giải đáp, trao đổi với độc giả và nhân dân có Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT và một số chuyên gia thuộc Cục CSGT, Bộ Công an, đơn vị chủ trì xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;...

Tại diễn đàn, bạn đọc Tuấn Thành, ở TPHCM nêu câu hỏi: Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang điều chỉnh đồng thời 3 lĩnh vực an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng và vận tải đường bộ. Các đối tượng điều chỉnh khác nhau nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một Luật. Điều này có dẫn đến bất cập gì không?

Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết, an toàn giao thông thuộc lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật. Tên gọi Luật Giao thông đường bộ là chuyên ngành nhưng nội dung, phạm vi điều chỉnh không đúng là luật chuyên ngành dẫn đến hiểu không đúng về mục tiêu của từng lĩnh vực.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an trao đổi với bạn đọc tại Diễn đàn.

Một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận đã được bạn đọc Thu Vân ở Kon Tum nêu ra tại diễn đàn, đó là: Theo đề xuất của Bộ Công an, cá nhân và tổ chức có thể lựa chọn các hình thức cấp biển số xe theo quy định hiện hành (thông qua hệ thống đăng ký) hoặc lựa chọn việc cấp biển số xe theo sở thích (có thu phí) và lựa chọn việc cấp biển số xe thông qua hình thức đấu giá. Người dân nếu có nhu cầu chọn biển số theo ý thích có thể đăng ký mua và trả phí cho biển số đã lựa chọn. Ông có thể nói rõ hơn về những quy định của dự án Luật trong việc quy định đấu giá, cấp biển số xe ô tô chống gian lận, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn thích hợp?

Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết, dự thảo quy định xe cơ giới tham gia giao thông phải được cấp biển, đây là điều kiện để tham gia giao thông, còn hình thức cấp biển do Chính phủ quy định. Luật Quản lý tài sản công quy định tài nguyên số là một dạng tài sản công nên Chính phủ sẽ quyết định dưới hai hình thức. Một là vẫn duy trì hình thức cũ (bấm số ngẫu nhiên) để đảm bảo công khai minh bạch, bên cạnh đó có thể đấu giá biển số nếu người dân có nhu cầu.

Hiện nay, việc đấu giá biển số không còn đưa vào dự thảo luật vì nó liên quan đến rất nhiều luật, cần phải sửa đổi bổ sung chứ không riêng luật Trật tự an toàn giao thông. Quy định cấm mua bán biển số trái phép hiện đã sửa, còn quy định về quyền và nghĩa vụ dân sự của người trúng đấu giá đang có nhiều ý kiến. Đây là quyền tài sản đầy đủ hay là chỉ sử dụng, thì việc này cần có thời gian xem xét.

Bộ Công an sẽ báo cáo với Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét đề án thí điểm đấu giá biển số. Điều này phải sửa đổi cả Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách. Tinh thần của đề án là tất cả biển số đưa ra để cấp thì người dân đều được chọn bấm ngẫu nhiên, không có biển số xấu đẹp, nhưng sắp tới sẽ có biển số theo nhu cầu.

Bộ Công an đang trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết để xin ý kiến Quốc hội về việc thí điểm đấu giá biển số xe vì nội dung này liên quan đến nhiều luật chứ không riêng luật về giao thông.

Hiện nay, người dân chỉ có một hình thức bấm biển số ngẫu nhiên. Chúng tôi đề nghị người dân được lựa chọn hoặc là bấm biển số ngẫu nhiên hoặc lựa chọn biển số. Nếu lựa chọn thì số đó sẽ được chuyển sang cơ quan phụ trách đấu giá trực tuyến công khai. Người nào trả giá cao hơn sẽ được tiếp nhận.

Cũng tại diễn đàn, một nội dung khác được bạn đọc Đắc Huyền, Đồng Tháp quan tâm, đó là: Chúng ta đang dần áp dụng công nghệ 4.0 vào trong đời sống. Vậy có cách nào để giải quyết tình trạng một số trường hợp Cảnh sát giao thông xử lý sai lỗi hoặc yêu cầu người dân về trụ sở đơn vị để giải quyết không? Bộ Công an có kênh nào hỗ trợ người dân phản biện, tránh mất thời gian và tiền bạc không?

Trả lời câu hỏi trên, Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết: Hiện Chính phủ đã có đề án 165 về việc lắp đặt hệ thống camera trên tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm tại Hà Nội và TP. HCM. Mọi việc xử phạt sẽ được xử lý bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo xử phạt nghiêm minh. Từ năm 2020, người dân có thể nộp phạt qua Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Cảnh sát giao thông. Việc trả lại giấy tờ đã có dịch vụ bưu chính công ích.